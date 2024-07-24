https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html

У Фолклендских островов затонуло судно, на борту которого были россияне

У Фолклендских островов затонуло судно, на борту которого были россияне - РИА Новости, 24.07.2024

У Фолклендских островов затонуло судно, на борту которого были россияне

Не менее восьми человек погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского рыболовецкого судна, на борту которого находились россияне, сообщило испанское... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T03:15

2024-07-24T03:15

2024-07-24T13:00

фолклендские острова

в мире

галисия

норвегия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Не менее восьми человек погибли при крушении у Фолклендских островов норвежского рыболовецкого судна, на борту которого находились россияне, сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на правительство автономного сообщество Галисия."По меньшей мере восемь членов экипажа погибли в результате происшествия с рыболовным судном Argos Georgia, затонувшего у Фолклендских островов в понедельник", — указано в материале.По данным агентства, среди 27 человек, находившихся на борту судна, было десять испанцев, из них шестеро спасены, двое погибли, еще двое пропали без вести.Также там находились восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.Как сообщила ранее телерадиокомпания NRK со ссылкой на Главный центр управления спасательными работами (HRS), норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло вечером в понедельник на юге Атлантики в районе Фолклендских островов. По ее данным, судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены.

https://ria.ru/20240714/turtsija-1959658776.html

https://ria.ru/20240712/peterburg-1959209185.html

фолклендские острова

галисия

норвегия

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фолклендские острова, в мире, галисия, норвегия