https://ria.ru/20240724/su-27-1961759880.html

Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии - РИА Новости, 24.07.2024

Су-27 подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии

Российский истребитель Су-27 сопроводил три британских военных самолета над Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:59

2024-07-24T16:59

2024-07-24T21:51

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су-27

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черное море

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российский истребитель Су-27 сопроводил три британских военных самолета над Черным морем, сообщили в Минобороны."Двадцать четвертого июля российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены воздушные цели, приближающиеся к государственной границе Российской Федерации. В целях недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил", — подчеркнули в ведомстве.Экипаж Су-27 идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании. При приближении они развернулись в другую сторону.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы удалось не допустить.В ведомстве отметили, что полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолетами.

https://ria.ru/20240721/minoborony-1961014143.html

https://ria.ru/20240719/aksenov-1960770616.html

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Кадры сопровождения российским Су-27 британских военных самолетов над Черным морем Минобороны публикует кадры сопровождения российским Су-27 британских военных самолетов над Черным морем 2024-07-24T16:59 true PT0M27S

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великобритания, россия, су-27, королевские военно-воздушные силы великобритании, черное море