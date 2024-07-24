Рейтинг@Mail.ru
ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 24.07.2024 (обновлено: 17:47 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/strelok-1961769938.html
ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников
ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников - РИА Новости, 24.07.2024
ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников
Федеральное бюро расследований (ФБР) США на данном этапе полагает, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс не имел... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:35
2024-07-24T17:47
фбр
покушение на дональда трампа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959612388_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e6f2a4f7daf1649b9209b6349c2b9163.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США на данном этапе полагает, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс не имел сообщников, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие."На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй, выступая на слушаниях в надзорном комитете Палаты представителей США.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240724/tramp-1961744903.html
https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959612388_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18a6636c6027c1e9789cd3bf93cfdb69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фбр, покушение на дональда трампа, в мире
ФБР, Покушение на Дональда Трампа, В мире
ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников

ФБР считает, что стрелявший в Трампа на митинге преступник не имел сообщников

© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США на данном этапе полагает, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс не имел сообщников, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Кадры с вооруженными людьми, которые беседуют с человеком на крыше, откуда стреляли в Трампа - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Стали известны новые подробности о действиях охраны Трампа перед покушением
Вчера, 16:02
"На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй, выступая на слушаниях в надзорном комитете Палаты представителей США.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Кадр из видеозаписи покушения на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, опубликованной телеканалом Fox News - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Опубликованы новые кадры покушения на Трампа в Пенсильвании
Вчера, 14:53
 
ФБРПокушение на Дональда ТрампаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала