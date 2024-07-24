https://ria.ru/20240724/strelok-1961769938.html

ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников

ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников - РИА Новости, 24.07.2024

ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников

Федеральное бюро расследований (ФБР) США на данном этапе полагает, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс не имел... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:35

2024-07-24T17:35

2024-07-24T17:47

фбр

покушение на дональда трампа

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США на данном этапе полагает, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс не имел сообщников, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй.На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие."На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй, выступая на слушаниях в надзорном комитете Палаты представителей США.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240724/tramp-1961744903.html

https://ria.ru/20240724/video-1961725018.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

фбр, покушение на дональда трампа, в мире