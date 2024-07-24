ФБР считает, что покушавшийся на Трампа преступник не имел сообщников
ФБР считает, что стрелявший в Трампа на митинге преступник не имел сообщников
© AP Photo / Joshua A. BickelСотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
© AP Photo / Joshua A. Bickel
Сотрудники правоохранительных органов США возле дома Томаса Мэтью Крукса, подозреваемого в покушении на Дональда Трампа
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США на данном этапе полагает, что стрелявший в экс-президента Дональда Трампа американец Томас Мэттью Крукс не имел сообщников, заявил в среду директор ФБР Кристофер Рэй.
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
"На данный момент нет свидетельств в пользу такой оценки, однако расследование продолжается", - сказал Рэй, выступая на слушаниях в надзорном комитете Палаты представителей США.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.