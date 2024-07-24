https://ria.ru/20240724/stipendii-1961618800.html

Именные стипендии в сфере науки распространят еще на 12 направлений

Именные стипендии в сфере науки распространят еще на 12 направлений - РИА Новости, 24.07.2024

Именные стипендии в сфере науки распространят еще на 12 направлений

Именные стипендии для молодых ученых, работающих в сфере науки и прорывных технологий, до конца года распространят еще на 12 направлений, заявил в среду на... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:52

2024-07-24T08:52

2024-07-24T10:57

наука

михаил мишустин

россия

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НОВОСИБИРСК, 24 июл - РИА Новости. Именные стипендии для молодых ученых, работающих в сфере науки и прорывных технологий, до конца года распространят еще на 12 направлений, заявил в среду на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Очень много мер поддержки, реализуемых государством. Во-первых, это президентская стипендия адъюнктам и аспирантам, которые проводят исследования в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития России, она установлена у нас в 75 тысяч рублей. Она ежемесячная и была учреждена в конце прошлого года, это была президентская инициатива. Кстати, увеличены восемь именных стипендий до 15 тысяч рублей для студентов и до 20 тысяч рублей для аспирантов, потому что они были совсем по нескольку сотен рублей. Доработаны процедуры их назначения и выплаты... До конца года... мы распространим выплату этих стипендий еще по 12 направлениям. Двенадцать таких стипендий еще будет", - сказал глава правительства.Он также сообщил, что в рамках обновленной программы мегагрантов проводится специальный конкурс для привлечения молодых перспективных исследователей."На реализацию этого проекта по каждому направлению дают в течение двух лет по 15 миллионов рублей ежегодно. Также есть возможность продлевать такую субсидию еще на два года, если все делается в соответствии с теми нормативами, которые есть у министерства", - сказал премьер.В числе социальных мер поддержки он отметил служебное жилье и очень востребованные жилищные сертификаты."В прошлом году расширили критерии этой программы. Теперь их могут оформить молодые научные и научно-педагогические работники научных организаций и вузов, причем вне зависимости от ведомственной принадлежности", - сказал Мишустин.Он отметил, что за последние полгода около 100 молодых ученых обратились за сертификатами и большинство заявок уже одобрены.Мишустин в Новосибирске в среду посетил научно-технологический парк Академгородка, а также он пообщался с молодыми учеными и преподавателями Новосибирского государственного университета (НГУ).

https://ria.ru/20240620/putin-1954262374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия