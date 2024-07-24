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"Без России ничего не будет": в Грузии пожалели о распаде СССР - РИА Новости, 24.07.2024
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05:09 24.07.2024 (обновлено: 07:20 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sssr-1961608382.html
"Без России ничего не будет": в Грузии пожалели о распаде СССР
"Без России ничего не будет": в Грузии пожалели о распаде СССР - РИА Новости, 24.07.2024
"Без России ничего не будет": в Грузии пожалели о распаде СССР
Жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для республики, пишет The New York Times. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:09
2024-07-24T07:20
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для республики, пишет The New York Times.Как отмечают авторы материала, хотя за последние три десятилетия Грузия наметила курс на сближение с Западом, а около 60% населения хотят вступить в Европейский Союз и НАТО, для жителей небольших городов эти призывы остаются неубедительными. В стране сохраняется напряженность между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто тоскует по советскому прошлому с его стабильными доходами и доступной социальной инфраструктурой."Многие горожане воспринимают советский период как эпоху оккупации и политических репрессий, но для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа. За пределами столицы процветают безработица, пьянство и наркомания", — говорится в статье.Плотник Давид Джакели из городка Казрети, переживающего упадок, заявил в беседе с изданием, что в советские времена там был "настоящий коммунистический оазис"“Раньше, при коммунизме, мы жили хорошо. В последние годы все изменилось к худшему”, — высказал аналогичную мысль 68-летний Мамия Габескелиани из Зоди, шахтерского поселка близ ЧиатурыКак отмечает активистка за права трудящихся Сопо Джапаридзе, западные СМИ специально уделяют внимание недостаткам советского прошлого, но, по ее словам, жизнь в Грузии после распада СССР "деградировала во всех отношениях"."Они (участвующая в протестах в Тбилиси молодежь — Прим Ред.) ничего не понимают. Без России здесь ничего не будет", - заявил бывший сотрудник горно-обогатительного комбината Казрети Датуна Капланишвили, добавив, что советская эпоха была лучшей в его жизни.Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать.Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми &gt;&gt;
https://ria.ru/20240719/gruziya-1960606797.html
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в мире, грузия, нато, евросоюз, россия, ссср
В мире, Грузия, НАТО, Евросоюз, Россия, СССР
"Без России ничего не будет": в Грузии пожалели о распаде СССР

NYT: жители грузинской глубинки жалеют о распаде СССР, выступая против ЕС и НАТО

© Sputnik / StringerОппозиция против закона об иноагентах у здания Парламента Грузии
Оппозиция против закона об иноагентах у здания Парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Stringer
Оппозиция против закона об иноагентах у здания Парламента Грузии . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жители промышленной глубинки в Грузии сожалеют о распаде СССР, считая советскую эпоху лучшим временем для республики, пишет The New York Times.
Как отмечают авторы материала, хотя за последние три десятилетия Грузия наметила курс на сближение с Западом, а около 60% населения хотят вступить в Европейский Союз и НАТО, для жителей небольших городов эти призывы остаются неубедительными. В стране сохраняется напряженность между теми, кто видит будущее Грузии на Западе, и теми, кто тоскует по советскому прошлому с его стабильными доходами и доступной социальной инфраструктурой.
«
"Многие горожане воспринимают советский период как эпоху оккупации и политических репрессий, но для многих жителей сельской местности это было время изобилия и процветания, когда у всех была работа. За пределами столицы процветают безработица, пьянство и наркомания", — говорится в статье.
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Плотник Давид Джакели из городка Казрети, переживающего упадок, заявил в беседе с изданием, что в советские времена там был "настоящий коммунистический оазис"
“Раньше, при коммунизме, мы жили хорошо. В последние годы все изменилось к худшему”, — высказал аналогичную мысль 68-летний Мамия Габескелиани из Зоди, шахтерского поселка близ Чиатуры
Как отмечает активистка за права трудящихся Сопо Джапаридзе, западные СМИ специально уделяют внимание недостаткам советского прошлого, но, по ее словам, жизнь в Грузии после распада СССР "деградировала во всех отношениях".
«
"Они (участвующая в протестах в Тбилиси молодежь — Прим Ред.) ничего не понимают. Без России здесь ничего не будет", - заявил бывший сотрудник горно-обогатительного комбината Казрети Датуна Капланишвили, добавив, что советская эпоха была лучшей в его жизни.
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Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать.
Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСми >>
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