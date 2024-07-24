https://ria.ru/20240724/ssha-1961607223.html

В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса

В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса - РИА Новости, 24.07.2024

В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса

Порядка 200 человек арестованы в Вашингтоне за протест внутри одного из зданий конгресса, сообщает полиция Капитолия. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T04:28

2024-07-24T04:28

2024-07-24T04:53

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Порядка 200 человек арестованы в Вашингтоне за протест внутри одного из зданий конгресса, сообщает полиция Капитолия. "Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей", - сообщает полиция. Несколько сотен человек протестовали в здании против поставок Израилю вооружения в преддверии предстоящего визита в Вашингтон премьера страны Биньямина Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html

https://ria.ru/20240506/protesty-1944044004.html

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вашингтон (штат)

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израиль, вашингтон (штат), рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, оон, в мире