В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса
Полиция в Вашингтоне арестовала около 200 человек за протест в здании конгресса
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПолицейский у входа в Палату представителей на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Полицейский у входа в Палату представителей на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Порядка 200 человек арестованы в Вашингтоне за протест внутри одного из зданий конгресса, сообщает полиция Капитолия.
"Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей", - сообщает полиция.
Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста
29 июня, 12:56
Несколько сотен человек протестовали в здании против поставок Израилю вооружения в преддверии предстоящего визита в Вашингтон премьера страны Биньямина Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.