Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса - РИА Новости, 24.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 24.07.2024 (обновлено: 04:53 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/ssha-1961607223.html
В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса
В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса - РИА Новости, 24.07.2024
В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса
Порядка 200 человек арестованы в Вашингтоне за протест внутри одного из зданий конгресса, сообщает полиция Капитолия. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T04:28
2024-07-24T04:53
израиль
вашингтон (штат)
рафах (провинция)
биньямин нетаньяху
хамас
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149649/44/1496494440_0:232:4444:2732_1920x0_80_0_0_bfe6b207d89e7b69c6ba25f6cf4b601f.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Порядка 200 человек арестованы в Вашингтоне за протест внутри одного из зданий конгресса, сообщает полиция Капитолия. "Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей", - сообщает полиция. Несколько сотен человек протестовали в здании против поставок Израилю вооружения в преддверии предстоящего визита в Вашингтон премьера страны Биньямина Нетаньяху. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240629/okinava-1956306850.html
https://ria.ru/20240506/protesty-1944044004.html
израиль
вашингтон (штат)
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149649/44/1496494440_247:0:4198:2963_1920x0_80_0_0_3e03a9c6184f50f1beb90348b048bbba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, вашингтон (штат), рафах (провинция), биньямин нетаньяху, хамас, оон, в мире
Израиль, Вашингтон (штат), Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, В мире
В Вашингтоне арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса

Полиция в Вашингтоне арестовала около 200 человек за протест в здании конгресса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПолицейский у входа в Палату представителей на Капитолийском холме в Вашингтоне
Полицейский у входа в Палату представителей на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Полицейский у входа в Палату представителей на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Порядка 200 человек арестованы в Вашингтоне за протест внутри одного из зданий конгресса, сообщает полиция Капитолия.
"Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей", - сообщает полиция.
Митинг в знак протеста против случаев сексуального насилия с участием американских военнослужащих перед американской авиабазой Кадэна на Окинаве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Перед базой США на Окинаве прошла акция протеста
29 июня, 12:56
Несколько сотен человек протестовали в здании против поставок Израилю вооружения в преддверии предстоящего визита в Вашингтон премьера страны Биньямина Нетаньяху.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Полиция США - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Politico раскрыла, кто стоит за пропалестинскими протестующими в США
6 мая, 04:08
 
ИзраильВашингтон (штат)Рафах (провинция)Биньямин НетаньяхуХАМАСООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала