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В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради" - РИА Новости, 24.07.2024
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10:00 24.07.2024 (обновлено: 10:57 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sovfedja-1961630337.html
В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради"
В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради" - РИА Новости, 24.07.2024
В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради"
Действия Евросоюза по отъему российских активов повлекут за собой эффект финансово-правового бумеранга, там забыли главную заповедь - "не укради", заявила РИА... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:00
2024-07-24T10:57
в мире
россия
украина
сша
ольга ковитиди
евросоюз
g7
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Действия Евросоюза по отъему российских активов повлекут за собой эффект финансово-правового бумеранга, там забыли главную заповедь - "не укради", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Послы 27 стран-членов ЕС встретятся в среду, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о "бессрочной иммобилизации" активов Банка России, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ. "Действия ЕС являются циничным вызовом, влекущим неминуемый эффект финансово-правового бумеранга. Понимают ли это там, на Западе, сказать сложно", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что на Западе забыли одну из главных заповедей - "не укради". По ее словам, враги России не только собираются украсть деньги страны, но "еще собираются потратить их на приобретение оружия для войны с Россией". "Любопытно, стоило Соединенным Штатам выразить свою традиционную "обеспокоенность по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления помощи Украине", последовала мгновенная реакция "независимых" чиновников ЕС. Впрочем, нас с вами, друзья, весь этот цирк не удивляет", - резюмировала парламентарий. Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов ЦБ РФ на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность США по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления Украине помощи. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20240724/aktivy-1961613131.html
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в мире, россия, украина, сша, ольга ковитиди, евросоюз, g7, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Россия, Украина, США, Ольга Ковитиди, Евросоюз, G7, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради"

Сенатор: действия ЕС по активам России повлекут за собой эффект бумеранга

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Действия Евросоюза по отъему российских активов повлекут за собой эффект финансово-правового бумеранга, там забыли главную заповедь - "не укради", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Послы 27 стран-членов ЕС встретятся в среду, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о "бессрочной иммобилизации" активов Банка России, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ.
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СМИ: послы 27 стран ЕС обсудят "бессрочную иммобилизацию" активов России
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"Действия ЕС являются циничным вызовом, влекущим неминуемый эффект финансово-правового бумеранга. Понимают ли это там, на Западе, сказать сложно", - сказала Ковитиди.
Сенатор отметила, что на Западе забыли одну из главных заповедей - "не укради". По ее словам, враги России не только собираются украсть деньги страны, но "еще собираются потратить их на приобретение оружия для войны с Россией".
"Любопытно, стоило Соединенным Штатам выразить свою традиционную "обеспокоенность по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления помощи Украине", последовала мгновенная реакция "независимых" чиновников ЕС. Впрочем, нас с вами, друзья, весь этот цирк не удивляет", - резюмировала парламентарий.
Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов ЦБ РФ на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность США по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления Украине помощи.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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В миреРоссияУкраинаСШАОльга КовитидиЕвросоюзG7Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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