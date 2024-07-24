https://ria.ru/20240724/sovfedja-1961630337.html

В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради"

В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради" - РИА Новости, 24.07.2024

В Совфеде заявили, что на Западе забыли заповедь "Не укради"

Действия Евросоюза по отъему российских активов повлекут за собой эффект финансово-правового бумеранга, там забыли главную заповедь - "не укради", заявила РИА... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:00

2024-07-24T10:00

2024-07-24T10:57

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центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Действия Евросоюза по отъему российских активов повлекут за собой эффект финансово-правового бумеранга, там забыли главную заповедь - "не укради", заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Послы 27 стран-членов ЕС встретятся в среду, чтобы обсудить предложение Европейской комиссии о "бессрочной иммобилизации" активов Банка России, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ. "Действия ЕС являются циничным вызовом, влекущим неминуемый эффект финансово-правового бумеранга. Понимают ли это там, на Западе, сказать сложно", - сказала Ковитиди. Сенатор отметила, что на Западе забыли одну из главных заповедей - "не укради". По ее словам, враги России не только собираются украсть деньги страны, но "еще собираются потратить их на приобретение оружия для войны с Россией". "Любопытно, стоило Соединенным Штатам выразить свою традиционную "обеспокоенность по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления помощи Украине", последовала мгновенная реакция "независимых" чиновников ЕС. Впрочем, нас с вами, друзья, весь этот цирк не удивляет", - резюмировала парламентарий. Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов ЦБ РФ на более длительный срок, пытаясь отреагировать на обеспокоенность США по поводу плана G7 по использованию прибыли от активов для предоставления Украине помощи. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://ria.ru/20240724/aktivy-1961613131.html

https://ria.ru/20240521/aktivy-1947537415.html

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в мире, россия, украина, сша, ольга ковитиди, евросоюз, g7, центральный банк рф (цб рф)