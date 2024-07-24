https://ria.ru/20240724/smi-1961640234.html
СМИ: в США спонсоры демократов назвали кандидатов на пост вице-президента
СМИ: в США спонсоры демократов назвали кандидатов на пост вице-президента - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: в США спонсоры демократов назвали кандидатов на пост вице-президента
Крупные доноры демократов считают, что основными кандидатами на пост вице-президента США при возможном выдвижении Камалы Харрис в президенты являются губернатор РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:51
2024-07-24T10:51
2024-07-24T10:51
в мире
сша
пенсильвания
северная каролина
камала харрис
джо байден
наса
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Крупные доноры демократов считают, что основными кандидатами на пост вице-президента США при возможном выдвижении Камалы Харрис в президенты являются губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Северной Каролины Рой Купер и сенатор Марк Келли от штата Аризона, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал нынешнего вице-президента Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения. "По словам крупных доноров Демократической партии, близких к вице-президенту (Харрис - ред.), Джош Шапиро... Марк Келли и Рой Купер... являются основными претендентами на пост вице-президента... Эти трое мужчин заручились поддержкой ведущих доноров Уолл-стрит и Голливуда", - говорится в сообщении. Как сообщили газете источники, доноры с Уолл-стрит отдают предпочтение Шапиро или Куперу, в то время как голливудские доноры-демократы продвигают кандидатуру Келли. По данным газеты, многие ведущие доноры поддерживают Келли, восхищаясь его личной историей как астронавта НАСА, а также его популярностью в колеблющемся штате Аризона. Газета также отмечает, что Келли, чтобы стать вице-президентом, придётся отказаться от своего места в сенате США, что может стоить демократам важного места, необходимого им для сохранения большинства. Купер, как пишет газета, проводил вместе с Харрис предвыборную кампанию в Северной Каролине в последние недели, пока Байден не снял свою кандидатуру с выборов. Согласно источникам, доноры считают, что Шапиро, в свою очередь, может сыграть решающую роль в оказании помощи Харрис в победе в колеблющейся Пенсильвании, а это может решить исход выборов. При этом, несколько доноров выразили обеспокоенность тем, что у Шапиро нет достаточного опыта работы в правительстве. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240720/amerika-1960953264.html
https://ria.ru/20240722/kharris-1961163089.html
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в мире, сша, пенсильвания, северная каролина, камала харрис, джо байден, наса, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Северная Каролина, Камала Харрис, Джо Байден, НАСА, Выборы президента США — 2024
СМИ: в США спонсоры демократов назвали кандидатов на пост вице-президента
FT: Шапиро, Купер и Келли являются основными кандидатами в вице-президенты США
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости.
Крупные доноры демократов считают, что основными кандидатами на пост вице-президента США при возможном выдвижении Камалы Харрис в президенты являются губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Северной Каролины Рой Купер и сенатор Марк Келли от штата Аризона, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на источники.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал нынешнего вице-президента Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Многие республиканцы говорили о том, что раз Байден не может баллотироваться на второй срок, то и продолжать работать на посту не должен. Сам президент США пока не объяснял причины своего решения.
"По словам крупных доноров Демократической партии, близких к вице-президенту (Харрис - ред.), Джош Шапиро... Марк Келли и Рой Купер... являются основными претендентами на пост вице-президента... Эти трое мужчин заручились поддержкой ведущих доноров Уолл-стрит и Голливуда", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, доноры с Уолл-стрит отдают предпочтение Шапиро или Куперу, в то время как голливудские доноры-демократы продвигают кандидатуру Келли.
По данным газеты, многие ведущие доноры поддерживают Келли, восхищаясь его личной историей как астронавта НАСА, а также его популярностью в колеблющемся штате Аризона. Газета также отмечает, что Келли, чтобы стать вице-президентом, придётся отказаться от своего места в сенате США, что может стоить демократам важного места, необходимого им для сохранения большинства.
Купер, как пишет газета, проводил вместе с Харрис предвыборную кампанию в Северной Каролине в последние недели, пока Байден не снял свою кандидатуру с выборов.
Согласно источникам, доноры считают, что Шапиро, в свою очередь, может сыграть решающую роль в оказании помощи Харрис в победе в колеблющейся Пенсильвании, а это может решить исход выборов. При этом, несколько доноров выразили обеспокоенность тем, что у Шапиро нет достаточного опыта работы в правительстве.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.