https://ria.ru/20240724/smi-1961614670.html

СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны

СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны

Генпрокуратура попросила суд дать почти десять лет тюрьмы топ-менеджеру компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрею Чеснокову, обвиняемому в махинациях со средствами... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:04

2024-07-24T08:04

2024-07-24T08:36

происшествия

стаханов

андрей чесноков

василий титов

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генпрокуратура попросила суд дать почти десять лет тюрьмы топ-менеджеру компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрею Чеснокову, обвиняемому в махинациях со средствами Минобороны, сообщает "Коммерсант"."На днях представители Генпрокуратуры в прениях сторон попросили признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и приговорить их к срокам в колонии общего режима: господина Чеснокова к девяти годам и десяти месяцам", - говорится в статье.Предполагаемых сообщников Чеснокова, бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова, по данным издания, обвинение попросило посадить на девять с половиной и восемь лет соответственно. Также гособвинение просит удовлетворить к ним иск Минобороны на 488 миллионов рублей.Уголовное дело завели в 2019 году. Как полагает следствие, В 2015 году ООО "Градстройпроект" заключило с ФГУП "Главное военно-строительное управление № 13" контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Из выделенного бюджета в 760 миллионов рублей почти полмиллиарда было похищено и выведено через подставные фирмы.Первыми в рамках расследования задержали заместителя гендиректора "Градстройпроекта" Игоря Бердникова и предпринимателя Михаила Стаханова. Оба задержанных признали вину и начали сотрудничать с прокуратурой, Бердников получил шесть с половиной лет колонии, Стаханов – три с половиной. Благодаря их показаниям следствие вышло на других фигурантов.

https://ria.ru/20240724/ivanov-1961610676.html

https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html

стаханов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, стаханов, андрей чесноков, василий титов, генеральная прокуратура рф