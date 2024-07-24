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СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны - РИА Новости, 24.07.2024
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08:04 24.07.2024 (обновлено: 08:36 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/smi-1961614670.html
СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны
СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны
Генпрокуратура попросила суд дать почти десять лет тюрьмы топ-менеджеру компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрею Чеснокову, обвиняемому в махинациях со средствами... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:04
2024-07-24T08:36
происшествия
стаханов
андрей чесноков
василий титов
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генпрокуратура попросила суд дать почти десять лет тюрьмы топ-менеджеру компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрею Чеснокову, обвиняемому в махинациях со средствами Минобороны, сообщает "Коммерсант"."На днях представители Генпрокуратуры в прениях сторон попросили признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и приговорить их к срокам в колонии общего режима: господина Чеснокова к девяти годам и десяти месяцам", - говорится в статье.Предполагаемых сообщников Чеснокова, бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова, по данным издания, обвинение попросило посадить на девять с половиной и восемь лет соответственно. Также гособвинение просит удовлетворить к ним иск Минобороны на 488 миллионов рублей.Уголовное дело завели в 2019 году. Как полагает следствие, В 2015 году ООО "Градстройпроект" заключило с ФГУП "Главное военно-строительное управление № 13" контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Из выделенного бюджета в 760 миллионов рублей почти полмиллиарда было похищено и выведено через подставные фирмы.Первыми в рамках расследования задержали заместителя гендиректора "Градстройпроекта" Игоря Бердникова и предпринимателя Михаила Стаханова. Оба задержанных признали вину и начали сотрудничать с прокуратурой, Бердников получил шесть с половиной лет колонии, Стаханов – три с половиной. Благодаря их показаниям следствие вышло на других фигурантов.
https://ria.ru/20240724/ivanov-1961610676.html
https://ria.ru/20240723/korruptsiya-1961355809.html
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происшествия, стаханов, андрей чесноков, василий титов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Стаханов, Андрей Чесноков, Василий Титов, Генеральная прокуратура РФ
СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны

"Ъ": обвиняемому в хищениях у Минобороны бизнесмену хотят дать почти 10 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генпрокуратура попросила суд дать почти десять лет тюрьмы топ-менеджеру компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрею Чеснокову, обвиняемому в махинациях со средствами Минобороны, сообщает "Коммерсант".
"На днях представители Генпрокуратуры в прениях сторон попросили признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и приговорить их к срокам в колонии общего режима: господина Чеснокова к девяти годам и десяти месяцам", - говорится в статье.
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Предполагаемых сообщников Чеснокова, бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова, по данным издания, обвинение попросило посадить на девять с половиной и восемь лет соответственно. Также гособвинение просит удовлетворить к ним иск Минобороны на 488 миллионов рублей.
Уголовное дело завели в 2019 году. Как полагает следствие, В 2015 году ООО "Градстройпроект" заключило с ФГУП "Главное военно-строительное управление № 13" контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Из выделенного бюджета в 760 миллионов рублей почти полмиллиарда было похищено и выведено через подставные фирмы.
Первыми в рамках расследования задержали заместителя гендиректора "Градстройпроекта" Игоря Бердникова и предпринимателя Михаила Стаханова. Оба задержанных признали вину и начали сотрудничать с прокуратурой, Бердников получил шесть с половиной лет колонии, Стаханов – три с половиной. Благодаря их показаниям следствие вышло на других фигурантов.
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ПроисшествияСтахановАндрей ЧесноковВасилий ТитовГенеральная прокуратура РФ
 
 
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