СМИ: бизнесмена хотят посадить почти на 10 лет за хищение денег Минобороны
"Ъ": обвиняемому в хищениях у Минобороны бизнесмену хотят дать почти 10 лет
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Генпрокуратура попросила суд дать почти десять лет тюрьмы топ-менеджеру компании "ЭМК-Инжиниринг" Андрею Чеснокову, обвиняемому в махинациях со средствами Минобороны, сообщает "Коммерсант".
"На днях представители Генпрокуратуры в прениях сторон попросили признать подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении и приговорить их к срокам в колонии общего режима: господина Чеснокова к девяти годам и десяти месяцам", - говорится в статье.
Предполагаемых сообщников Чеснокова, бизнесменов Вадима Лесных и Василия Титова, по данным издания, обвинение попросило посадить на девять с половиной и восемь лет соответственно. Также гособвинение просит удовлетворить к ним иск Минобороны на 488 миллионов рублей.
Уголовное дело завели в 2019 году. Как полагает следствие, В 2015 году ООО "Градстройпроект" заключило с ФГУП "Главное военно-строительное управление № 13" контракты на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Из выделенного бюджета в 760 миллионов рублей почти полмиллиарда было похищено и выведено через подставные фирмы.
Первыми в рамках расследования задержали заместителя гендиректора "Градстройпроекта" Игоря Бердникова и предпринимателя Михаила Стаханова. Оба задержанных признали вину и начали сотрудничать с прокуратурой, Бердников получил шесть с половиной лет колонии, Стаханов – три с половиной. Благодаря их показаниям следствие вышло на других фигурантов.