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В Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой - РИА Новости, 24.07.2024
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11:16 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/slavskij-1961646813.html
В Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой
В Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой - РИА Новости, 24.07.2024
В Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой
Проспект в честь одного из создателей советского ядерного оружия - Ефима Славского и улица имени народной артистки СССР Татьяны Лиозновой появятся в Москве,... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:16
2024-07-24T11:16
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Проспект в честь одного из создателей советского ядерного оружия - Ефима Славского и улица имени народной артистки СССР Татьяны Лиозновой появятся в Москве, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. "Проектируемые проезды и безымянный объект улично-дорожной сети получили новые наименования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163, расположенным в районе Щербинка в ТиНАО, присвоено наименование "Проспект Славского", – сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в состав новой улицы включен участок, называющийся ранее Новотроицким шоссе. Таким образом, проспект Славского пройдет от Калужского шоссе до границ города Подольска вблизи проспекта Юных Ленинцев. Его общая протяженность составит около 16,5 километра. Объекту улично-дорожной сети, расположенному в Краснопахорском районе в ТиНАО, присвоено наименование "Улица Лиозновой". Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре. Ефим Славский - государственный деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промышленности и один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия. Татьяна Лиознова - кинорежиссер, сценарист, педагог и народная артистка СССР.
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общество, ссср, москва, тинао, татьяна лиознова, сергей собянин, москино
Общество, СССР, Москва, ТиНАО, Татьяна Лиознова, Сергей Собянин, Москино
В Москве появятся проспект Славского и улица Лиозновой

Проспект имени Ефима Славского и улица имени Татьяны Лиозновой появятся в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД на улице Москвы
Сотрудник ГИБДД на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сотрудник ГИБДД на улице Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Проспект в честь одного из создателей советского ядерного оружия - Ефима Славского и улица имени народной артистки СССР Татьяны Лиозновой появятся в Москве, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Проектируемые проезды и безымянный объект улично-дорожной сети получили новые наименования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Проектируемым проездам № 7160, 7161 и 7163, расположенным в районе Щербинка в ТиНАО, присвоено наименование "Проспект Славского", – сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в состав новой улицы включен участок, называющийся ранее Новотроицким шоссе. Таким образом, проспект Славского пройдет от Калужского шоссе до границ города Подольска вблизи проспекта Юных Ленинцев. Его общая протяженность составит около 16,5 километра.
Объекту улично-дорожной сети, расположенному в Краснопахорском районе в ТиНАО, присвоено наименование "Улица Лиозновой". Новая улица будет располагаться от Калужского шоссе до границ 105-го квартала по территории кинопарка "Москино" в Красной Пахре.
Ефим Славский - государственный деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промышленности и один из руководителей проекта по созданию советского ядерного оружия. Татьяна Лиознова - кинорежиссер, сценарист, педагог и народная артистка СССР.
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ОбществоСССРМоскваТиНАОТатьяна ЛиозноваСергей СобянинМоскино
 
 
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