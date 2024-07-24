https://ria.ru/20240724/sk-1961620009.html

В Махачкале задержали второго аниматора по делу о пожаре в квест-парке

В Махачкале задержали второго аниматора по делу о пожаре в квест-парке - РИА Новости, 24.07.2024

В Махачкале задержали второго аниматора по делу о пожаре в квест-парке

Задержан второй аниматор квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:01

2024-07-24T09:01

2024-07-24T09:42

происшествия

махачкала

пожар в квест-парке в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 24 июл - РИА Новости. Задержан второй аниматор квест-парка в Махачкале, в результате пожара в котором погибли две девушки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону."По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, во время проведения квеста в развлекательном заведении в Махачкале, в результате чего две девушки погибли и один местный житель получил ожоги, задержан второй аниматор", – говорится в сообщении.В понедельник около 2.00 мск произошел пожар в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале. В результате возгорания погибли две посетительницы. По данным минздрава республики, девушки были экстренно доставлены в ожоговый центр республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Одна из них с тяжелым отравлением угарным газом скончалась практически сразу по прибытии в стационар, вторая с ожогами 100% поверхности тела умерла через несколько часов интенсивной терапии.После пожара возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Был задержан 18-летний аниматор, который, по данным следствия, поджег используемую в игре перчатку и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином, из-за чего помещение загорелось.

https://ria.ru/20240722/gosduma-1961227659.html

https://ria.ru/20240722/pogibshaya-1961234912.html

махачкала

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происшествия, махачкала, пожар в квест-парке в махачкале