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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные - РИА Новости, 24.07.2024
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12:18 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sinoptik-1961666650.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные - РИА Новости, 24.07.2024
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:18
2024-07-24T12:18
общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в выходные погода в Москве улучшится по сравнению с тем, что ожидается в четверг. По словам специалиста, это будет самый дождливый день недели и не самый прохладный. "В выходные дни погоду у нас будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу не исключен местами небольшой кратковременный дождь, а вот в воскресенье уже без осадков. Минимальная температура в Москве в пределах 15-17 градусов, по области возможно понижение до 13. Дневная температура в субботу 25-27, в воскресенье - 26-28 градусов", - рассказала Позднякова. По словам синоптика, в выходные в столице будет дуть северо-западный ветер, но он он будет не порывистый.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Синоптик: воздух в Москве в выходные прогреется до 25-28 °C, возможен дождь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что в выходные погода в Москве улучшится по сравнению с тем, что ожидается в четверг. По словам специалиста, это будет самый дождливый день недели и не самый прохладный.
"В выходные дни погоду у нас будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу не исключен местами небольшой кратковременный дождь, а вот в воскресенье уже без осадков. Минимальная температура в Москве в пределах 15-17 градусов, по области возможно понижение до 13. Дневная температура в субботу 25-27, в воскресенье - 26-28 градусов", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в выходные в столице будет дуть северо-западный ветер, но он он будет не порывистый.
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