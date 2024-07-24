https://ria.ru/20240724/sinoptik-1961666650.html

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные - РИА Новости, 24.07.2024

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:18

2024-07-24T12:18

2024-07-24T12:18

общество

москва

татьяна позднякова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957504479_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_53d3c7f71065899447d2657f4593143f.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в выходные погода в Москве улучшится по сравнению с тем, что ожидается в четверг. По словам специалиста, это будет самый дождливый день недели и не самый прохладный. "В выходные дни погоду у нас будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу не исключен местами небольшой кратковременный дождь, а вот в воскресенье уже без осадков. Минимальная температура в Москве в пределах 15-17 градусов, по области возможно понижение до 13. Дневная температура в субботу 25-27, в воскресенье - 26-28 градусов", - рассказала Позднякова. По словам синоптика, в выходные в столице будет дуть северо-западный ветер, но он он будет не порывистый.

https://ria.ru/20240724/klimatolog-1961605417.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, татьяна позднякова