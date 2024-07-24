https://ria.ru/20240724/sinoptik-1961666650.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные - РИА Новости, 24.07.2024
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:18
2024-07-24T12:18
2024-07-24T12:18
общество
москва
татьяна позднякова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957504479_0:330:3054:2048_1920x0_80_0_0_53d3c7f71065899447d2657f4593143f.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что в выходные погода в Москве улучшится по сравнению с тем, что ожидается в четверг. По словам специалиста, это будет самый дождливый день недели и не самый прохладный. "В выходные дни погоду у нас будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу не исключен местами небольшой кратковременный дождь, а вот в воскресенье уже без осадков. Минимальная температура в Москве в пределах 15-17 градусов, по области возможно понижение до 13. Дневная температура в субботу 25-27, в воскресенье - 26-28 градусов", - рассказала Позднякова. По словам синоптика, в выходные в столице будет дуть северо-западный ветер, но он он будет не порывистый.
https://ria.ru/20240724/klimatolog-1961605417.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957504479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17c327107ef0441f4db77933ef4575ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные
Синоптик: воздух в Москве в выходные прогреется до 25-28 °C, возможен дождь
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в выходные прогреется до плюс 25-28 градусов, не исключен небольшой кратковременный дождь, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она уточнила, что в выходные погода в Москве улучшится по сравнению с тем, что ожидается в четверг. По словам специалиста, это будет самый дождливый день недели и не самый прохладный.
"В выходные дни погоду у нас будет определять область повышенного атмосферного давления. В субботу не исключен местами небольшой кратковременный дождь, а вот в воскресенье уже без осадков. Минимальная температура в Москве в пределах 15-17 градусов, по области возможно понижение до 13. Дневная температура в субботу 25-27, в воскресенье - 26-28 градусов", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в выходные в столице будет дуть северо-западный ветер, но он он будет не порывистый.