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В "Симпсонах" нашли пророчество об исходе выборов в США - РИА Новости, 24.07.2024
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06:58 24.07.2024 (обновлено: 07:24 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/simpsony-1961612260.html
В "Симпсонах" нашли пророчество об исходе выборов в США
В "Симпсонах" нашли пророчество об исходе выборов в США - РИА Новости, 24.07.2024
В "Симпсонах" нашли пророчество об исходе выборов в США
В одной из серий известного мультсериала "Симпсоны" предсказали победу Камалы Харрис в выборах США, на это обратил внимание CNN. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T06:58
2024-07-24T07:24
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джо байден
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В одной из серий известного мультсериала "Симпсоны" предсказали победу Камалы Харрис в выборах США, на это обратил внимание CNN.В эпизоде под названием "Барт в будущем", который вышел в 2000 году, Лиза Симпсон становится в 2030 году президентом США. При этом ее одежда совпадает с образом Камалы Харрис на инаугурации в 2021 году — тот же фиолетовый пиджак и большие белые бусы."Я горжусь быть частью "предсказаний" Симпсонов", — прокомментировал сходство исполнительный продюсеров мультсериала Альфред Джин на своей странице в соцсети X.Это не первый случай, когда сериал "предсказывает" будущее: в частности, создатели мультсериала показали президента Трампа, смарт-часы, еду, напечатанную на 3D-принтере."Симпсоны" появились на экранах больше 30 лет, в 1989 году. С тех пор вышло 34 сезона, 740 серий.Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.
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сша, камала харрис, джо байден, в мире
США, Камала Харрис, Джо Байден, В мире
В "Симпсонах" нашли пророчество об исходе выборов в США

В "Симпсонах" нашлось предсказание победы Харрис на выборах в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В одной из серий известного мультсериала "Симпсоны" предсказали победу Камалы Харрис в выборах США, на это обратил внимание CNN.
В эпизоде под названием "Барт в будущем", который вышел в 2000 году, Лиза Симпсон становится в 2030 году президентом США. При этом ее одежда совпадает с образом Камалы Харрис на инаугурации в 2021 году — тот же фиолетовый пиджак и большие белые бусы.
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"Я горжусь быть частью "предсказаний" Симпсонов", — прокомментировал сходство исполнительный продюсеров мультсериала Альфред Джин на своей странице в соцсети X.
Это не первый случай, когда сериал "предсказывает" будущее: в частности, создатели мультсериала показали президента Трампа, смарт-часы, еду, напечатанную на 3D-принтере.
"Симпсоны" появились на экранах больше 30 лет, в 1989 году. С тех пор вышло 34 сезона, 740 серий.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что не будет вновь бороться за пост и поддержал Харрис в качестве кандидата от демократов. Сама она заявила, что набирает достаточно голосов партийных членов, чтобы получить номинацию. Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.
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