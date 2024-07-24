https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html

СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами

СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами - РИА Новости, 24.07.2024

СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами

Следственный комитет предлагает обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в Россию и пользоваться ими, сообщается среду в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:58

2024-07-24T19:58

2024-07-24T20:14

общество

россия

светлана петренко

александр бастрыкин

вячеслав володин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961808181_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_4496f5bc3e6cddd4f1023d9007afdae1.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет предлагает обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в Россию и пользоваться ими, сообщается среду в Telegram-канале ведомства. "Ввести процедуру обязательного получения российской сим-карты с момента въезда в Российскую Федерации с обязательством ее использования при формировании личного кабинета мигранта на портале Госуслуг, а также при пользовании иными социальными услугами", - говорится в сообщении. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин направлял спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет конкретные инициативы ведомства по совершенствованию миграционного законодательства. Она добавила, что несмотря на то, что СК России не обладает правом законодательной инициативы, ведомство не раз направляло соответствующие предложения, в том числе в виде проектов норм, в различные государственные органы.

https://ria.ru/20240719/sk-1960666445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, светлана петренко, александр бастрыкин, вячеслав володин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф