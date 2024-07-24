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СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами - РИА Новости, 24.07.2024
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19:58 24.07.2024 (обновлено: 20:14 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html
СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами
СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами - РИА Новости, 24.07.2024
СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами
Следственный комитет предлагает обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в Россию и пользоваться ими, сообщается среду в Telegram-канале... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:58
2024-07-24T20:14
общество
россия
светлана петренко
александр бастрыкин
вячеслав володин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет предлагает обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в Россию и пользоваться ими, сообщается среду в Telegram-канале ведомства. "Ввести процедуру обязательного получения российской сим-карты с момента въезда в Российскую Федерации с обязательством ее использования при формировании личного кабинета мигранта на портале Госуслуг, а также при пользовании иными социальными услугами", - говорится в сообщении. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин направлял спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет конкретные инициативы ведомства по совершенствованию миграционного законодательства. Она добавила, что несмотря на то, что СК России не обладает правом законодательной инициативы, ведомство не раз направляло соответствующие предложения, в том числе в виде проектов норм, в различные государственные органы.
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общество, россия, светлана петренко, александр бастрыкин, вячеслав володин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф
Общество, Россия, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Вячеслав Володин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ
СК предложил обязать мигрантов пользоваться российскими сим-картами

СК предложил обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в Россию

© iStock.com / YingkoSIM-карта
SIM-карта - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / Yingko
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Следственный комитет предлагает обязать мигрантов получать российские сим-карты при въезде в Россию и пользоваться ими, сообщается среду в Telegram-канале ведомства.
«
"Ввести процедуру обязательного получения российской сим-карты с момента въезда в Российскую Федерации с обязательством ее использования при формировании личного кабинета мигранта на портале Госуслуг, а также при пользовании иными социальными услугами", - говорится в сообщении.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что председатель СК Александр Бастрыкин направлял спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину обобщенные за несколько лет конкретные инициативы ведомства по совершенствованию миграционного законодательства.
Она добавила, что несмотря на то, что СК России не обладает правом законодательной инициативы, ведомство не раз направляло соответствующие предложения, в том числе в виде проектов норм, в различные государственные органы.
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ОбществоРоссияСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинВячеслав ВолодинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФ
 
 
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