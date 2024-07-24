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Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор - РИА Новости, 24.07.2024
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16:55 24.07.2024 (обновлено: 16:56 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/shor-1961758885.html
Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор
Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор - РИА Новости, 24.07.2024
Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор
Оппозиционный политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду намерена превратить страну в плацдарм НАТО, поэтому республику... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:55
2024-07-24T16:56
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду намерена превратить страну в плацдарм НАТО, поэтому республику втягивают в альянс. "Не успели в ЕС вступить, уже в НАТО тянут. Это для тех, кто еще сомневается, что все устремления нынешнего кишиневского режима связаны с войной. Войной Запада против России. Плацдарм НАТО в Молдове - цель Санду и ее хозяев", - написал Шор. Он напомнил слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита о том, что Госдеп поддержит стремление Молдавии вступить в НАТО. "Никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка? Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать. Впрочем, в том же Госдепе напомнили, что Молдавия уже много лет сотрудничает с НАТО, например, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове", - добавил оппозиционер. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой стала Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240724/moldavija-1961677617.html
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в мире, молдавия, сша, россия, майя санду, илан шор, нато, государственный департамент сша, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Россия, Майя Санду, Илан Шор, НАТО, Государственный департамент США, Евросоюз
Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор

Шор: Санду хочет превратить Молдавию в плацдарм НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду намерена превратить страну в плацдарм НАТО, поэтому республику втягивают в альянс.
"Не успели в ЕС вступить, уже в НАТО тянут. Это для тех, кто еще сомневается, что все устремления нынешнего кишиневского режима связаны с войной. Войной Запада против России. Плацдарм НАТО в Молдове - цель Санду и ее хозяев", - написал Шор.
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Он напомнил слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита о том, что Госдеп поддержит стремление Молдавии вступить в НАТО.
"Никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка? Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать. Впрочем, в том же Госдепе напомнили, что Молдавия уже много лет сотрудничает с НАТО, например, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове", - добавил оппозиционер.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой стала Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
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