https://ria.ru/20240724/shor-1961758885.html

Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор

Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор - РИА Новости, 24.07.2024

Власти Молдавии хотят превратить страну в плацдарм НАТО, заявил Шор

Оппозиционный политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду намерена превратить страну в плацдарм НАТО, поэтому республику... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:55

2024-07-24T16:55

2024-07-24T16:56

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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Оппозиционный политик Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что президент Молдавии Майя Санду намерена превратить страну в плацдарм НАТО, поэтому республику втягивают в альянс. "Не успели в ЕС вступить, уже в НАТО тянут. Это для тех, кто еще сомневается, что все устремления нынешнего кишиневского режима связаны с войной. Войной Запада против России. Плацдарм НАТО в Молдове - цель Санду и ее хозяев", - написал Шор. Он напомнил слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Смита о том, что Госдеп поддержит стремление Молдавии вступить в НАТО. "Никакого стремления еще нет, никаких заявок, обсуждений, референдумов нет. Но уже есть поддержка? Как будто все уже решено, и никто мнение народа и не планирует спрашивать. Впрочем, в том же Госдепе напомнили, что Молдавия уже много лет сотрудничает с НАТО, например, отправляя своих военных для миссии альянса в Косове", - добавил оппозиционер. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой стала Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240724/moldavija-1961677617.html

https://ria.ru/20240724/tarlev-1961666098.html

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в мире, молдавия, сша, россия, майя санду, илан шор, нато, государственный департамент сша, евросоюз