https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html

Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России

Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России - РИА Новости, 24.07.2024

Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России

Германия приняла решение дать Украине возможность наносить удары своим оружием по территории РФ, граничащей с Харьковской областью, чтобы затруднить России... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:26

2024-07-24T21:26

2024-07-24T21:26

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россия

германия

украина

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владимир путин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Германия приняла решение дать Украине возможность наносить удары своим оружием по территории РФ, граничащей с Харьковской областью, чтобы затруднить России нанесение ударов по Харькову, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу", - сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел государственный канал Phoenix. В конце мая официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Чуть ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html

https://ria.ru/20240603/germaniya-1950091588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины