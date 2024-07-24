Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России
Шольц: ФРГ разрешила Киеву бить по России, чтобы затруднить ей удары по Харькову
© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Германия приняла решение дать Украине возможность наносить удары своим оружием по территории РФ, граничащей с Харьковской областью, чтобы затруднить России нанесение ударов по Харькову, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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"Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу", - сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел государственный канал Phoenix.
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В конце мая официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Чуть ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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