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Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России - РИА Новости, 24.07.2024
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21:26 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sholts-1961823926.html
Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России
Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России - РИА Новости, 24.07.2024
Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России
Германия приняла решение дать Украине возможность наносить удары своим оружием по территории РФ, граничащей с Харьковской областью, чтобы затруднить России... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T21:26
2024-07-24T21:26
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Германия приняла решение дать Украине возможность наносить удары своим оружием по территории РФ, граничащей с Харьковской областью, чтобы затруднить России нанесение ударов по Харькову, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц. "Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу", - сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел государственный канал Phoenix. В конце мая официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Чуть ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html
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в мире, россия, германия, украина, олаф шольц, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Германия, Украина, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шольц рассказал, почему Германия разрешила Украине удары по России

Шольц: ФРГ разрешила Киеву бить по России, чтобы затруднить ей удары по Харькову

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Германия приняла решение дать Украине возможность наносить удары своим оружием по территории РФ, граничащей с Харьковской областью, чтобы затруднить России нанесение ударов по Харькову, заявил в среду канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«
"Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу", - сказал Шольц на традиционной летней пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел государственный канал Phoenix.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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В конце мая официальный представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта. Чуть ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
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