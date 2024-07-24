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Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО
Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО - РИА Новости, 24.07.2024
Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО
Канцлер ФРГ Олаф Шольц увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине, об этом... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:50
2024-07-24T16:50
2024-07-24T16:50
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олаф шольц
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине, об этом он заявил на традиционной летней пресс-конференции, трансляцию которой вел государственный канал Phoenix.Прекращение специальной военной операции - это "первое, что должна сделать Россия", заявил Шольц, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в Германии.При этом канцлер не стал пояснять, что ещё, по его мнению, должна сделать Россия для пересмотра принятого решения. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
https://ria.ru/20240723/germanija-1961588404.html
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германия, россия, сша, олаф шольц, министерство обороны сша
Германия, Россия, США, Олаф Шольц, Министерство обороны США
Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО
Шольц назвал условием отказа от размещения американских ракет окончание СВО