https://ria.ru/20240724/sholts-1961758519.html

Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО

Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО - РИА Новости, 24.07.2024

Шольц увязал вопрос размещения американских ракет в ФРГ с прекращением СВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине, об этом... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T16:50

2024-07-24T16:50

2024-07-24T16:50

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сша

олаф шольц

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц увязал вопрос о размещении американских ракет в Германии с прекращением Россией ведения специальной военной операции на Украине, об этом он заявил на традиционной летней пресс-конференции, трансляцию которой вел государственный канал Phoenix.Прекращение специальной военной операции - это "первое, что должна сделать Россия", заявил Шольц, отвечая на вопрос об условиях для отказа от размещения американских ракет в Германии.При этом канцлер не стал пояснять, что ещё, по его мнению, должна сделать Россия для пересмотра принятого решения. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США. Позднее Рябков уточнил, что Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключая никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.

https://ria.ru/20240723/germanija-1961588404.html

https://ria.ru/20240720/germaniya-1960976280.html

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германия, россия, сша, олаф шольц, министерство обороны сша