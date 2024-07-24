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Шольц вновь заявил о намерении переизбраться - РИА Новости, 24.07.2024
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13:50 24.07.2024 (обновлено: 14:09 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sholts-1961702624.html
Шольц вновь заявил о намерении переизбраться
Шольц вновь заявил о намерении переизбраться - РИА Новости, 24.07.2024
Шольц вновь заявил о намерении переизбраться
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о намерении переизбраться на пост главы правительства в 2025 году. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T13:50
2024-07-24T14:09
германия
в мире
олаф шольц
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о намерении переизбраться на пост главы правительства в 2025 году."Будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером", - заявил Шольц на традиционной летней пресс-конференции.Несмотря на низкие рейтинги своей социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, а также провальные для СДПГ выборы в Европейский парламент, Шольц неоднократно говорил о своих планах вновь побороться за пост канцлера в 2025 году.
https://ria.ru/20240720/ukraina-1960918639.html
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германия, в мире, олаф шольц
Германия, В мире, Олаф Шольц
Шольц вновь заявил о намерении переизбраться

Канцлер Германии Шольц вновь заявил о намерении переизбраться в 2025 году

© AP Photo / Kai PfaffenbachКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Kai Pfaffenbach
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о намерении переизбраться на пост главы правительства в 2025 году.
"Будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером", - заявил Шольц на традиционной летней пресс-конференции.
Несмотря на низкие рейтинги своей социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, а также провальные для СДПГ выборы в Европейский парламент, Шольц неоднократно говорил о своих планах вновь побороться за пост канцлера в 2025 году.
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