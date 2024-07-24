https://ria.ru/20240724/sholts-1961702624.html

Шольц вновь заявил о намерении переизбраться

Шольц вновь заявил о намерении переизбраться - РИА Новости, 24.07.2024

Шольц вновь заявил о намерении переизбраться

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о намерении переизбраться на пост главы правительства в 2025 году. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T13:50

2024-07-24T13:50

2024-07-24T14:09

германия

в мире

олаф шольц

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил о намерении переизбраться на пост главы правительства в 2025 году."Будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером", - заявил Шольц на традиционной летней пресс-конференции.Несмотря на низкие рейтинги своей социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, а также провальные для СДПГ выборы в Европейский парламент, Шольц неоднократно говорил о своих планах вновь побороться за пост канцлера в 2025 году.

https://ria.ru/20240720/ukraina-1960918639.html

германия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

германия, в мире, олаф шольц