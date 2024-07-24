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В Подмосковье к 1 сентября откроется инвестиционная школа для 1735 учеников
В Подмосковье к 1 сентября откроется инвестиционная школа для 1735 учеников - РИА Новости, 24.07.2024
В Подмосковье к 1 сентября откроется инвестиционная школа для 1735 учеников
В новом учебном году в подмосковных Мытищах откроется большая инвестиционная школа для 1735 учеников, которая построена в рамках комплексного развития... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:43
2024-07-24T11:43
2024-07-24T11:43
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В новом учебном году в подмосковных Мытищах откроется большая инвестиционная школа для 1735 учеников, которая построена в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Ведомство выдало разрешение на ввод социального объекта в эксплуатацию девелоперу проекта. Общая площадь здания – более 21 тысячи квадратных метров. Крыло для старших классов высотой в четыре этажа, для младших – три. Новая современная школа оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Предусмотрено четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая. Кроме того, на прилегающей территории размещены футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, благоустроенные площадки для подвижных игр.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В новом учебном году в подмосковных Мытищах откроется большая инвестиционная школа для 1735 учеников, которая построена в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Ведомство выдало разрешение на ввод социального объекта в эксплуатацию девелоперу проекта.
Общая площадь здания – более 21 тысячи квадратных метров. Крыло для старших классов высотой в четыре этажа, для младших – три.
Новая современная школа оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Предусмотрено четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая. Кроме того, на прилегающей территории размещены футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, благоустроенные площадки для подвижных игр.