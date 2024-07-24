https://ria.ru/20240724/shkola-1961657182.html

В Подмосковье к 1 сентября откроется инвестиционная школа для 1735 учеников

В Подмосковье к 1 сентября откроется инвестиционная школа для 1735 учеников - РИА Новости, 24.07.2024

В Подмосковье к 1 сентября откроется инвестиционная школа для 1735 учеников

В новом учебном году в подмосковных Мытищах откроется большая инвестиционная школа для 1735 учеников, которая построена в рамках комплексного развития... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:43

2024-07-24T11:43

2024-07-24T11:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мытищи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961656380_0:86:870:575_1920x0_80_0_0_a12e5f1d6096b07f925c1efaceeeb302.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В новом учебном году в подмосковных Мытищах откроется большая инвестиционная школа для 1735 учеников, которая построена в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Ведомство выдало разрешение на ввод социального объекта в эксплуатацию девелоперу проекта. Общая площадь здания – более 21 тысячи квадратных метров. Крыло для старших классов высотой в четыре этажа, для младших – три. Новая современная школа оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Предусмотрено четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая. Кроме того, на прилегающей территории размещены футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, благоустроенные площадки для подвижных игр.

https://ria.ru/20240618/shkoly-1953791370.html

московская область (подмосковье)

мытищи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мытищи