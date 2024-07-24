https://ria.ru/20240724/sheremetevo-1961835539.html
Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов
Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов - РИА Новости, 24.07.2024
Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов
Обвиняемым в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево" обещали 3 тысячи долларов за преступление, денежные средства должны были поступить с... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T23:09
2024-07-24T23:09
2024-07-24T23:09
происшествия
украина
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Обвиняемым в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево" обещали 3 тысячи долларов за преступление, денежные средства должны были поступить с Украины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить c Украины", - сказал собеседник агентства. По его словам, обещанная сумма до получателей не дошла. В среду гособвинение в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде запросило 28 лет колонии Михаилу Дарию и 21 год Илье Ковылкову, обвиняемым в подготовке теракта в "Шереметьево". Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллиона рублей штрафа обоим. По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб. Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.
https://ria.ru/20240724/krokus-1961604236.html
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происшествия, украина, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Украина, Шереметьево (аэропорт)
Обвиняемым в подготовке теракта в Шереметьево обещали три тысячи долларов
Обвиняемым в подготовке теракта в аэропорту Шереметьево обещали 3 тыс долларов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Обвиняемым в подготовке теракта в московском аэропорту "Шереметьево" обещали 3 тысячи долларов за преступление, денежные средства должны были поступить с Украины, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Им обещали заплатить три тысячи долларов. Средства должны были отправить c Украины", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обещанная сумма до получателей не дошла.
В среду гособвинение в ходе прений сторон во Втором западном окружном военном суде запросило 28 лет колонии Михаилу Дарию и 21 год Илье Ковылкову, обвиняемым в подготовке теракта в "Шереметьево". Прокурор считает, что первые 5 лет Дарий и первые 3 года Ковылков должны провести в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима, а также попросил назначить по 1,5 миллиона рублей штрафа обоим.
По данным следствия, обвиняемые планировали подорвать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту "Шереметьево" с целью дестабилизации обстановки в стране и занимались пропагандой терроризма Telegram-канале. Следствие установило, что Ковылков и Дарий действовали по указаниям украинских спецслужб.
Согласно картотеке суда, мужчинам вменяют подготовку к теракту, попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ. Дарию также вменили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и участие в деятельности террористической организации.