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СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле - РИА Новости, 24.07.2024
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05:23 24.07.2024 (обновлено: 11:50 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/shary-1961609003.html
СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле
СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле
Несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились на территории президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания не РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:23
2024-07-24T11:50
южная корея
пхеньян
объединенный комитет начальников штабов (сша)
в мире
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СЕУЛ, 24 июл — РИА Новости. Несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились на территории президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания не обнаружено, передает агентство News1 со ссылкой на службу безопасности главы государства. Ранее Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщило, что КНДР снова запустила воздушные шары с мусором. Это уже десятый подобный случай. Сообщается, что "несколько" шаров приземлились на территории президентской резиденции в сеульском районе Ёнсан. Их нашли, собрали и проверили содержимое. "Мы завершили сбор упавших шаров. По результатам проверки команды по реагированию на химические и биологические угрозы, никакой опасности обнаружено не было ", — сообщили агентству в президентской службе безопасности. Служба продолжает мониторинг в сотрудничестве с ОКНШ, так как часть шаров, запущенных КНДР, все еще летит.С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более двух тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами листовок в КНДР с агитацией против политики Пхеньяна.
https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html
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южная корея, пхеньян, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире
Южная Корея, Пхеньян, Объединенный комитет начальников штабов (США), В мире
СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле

News1: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле

© AFP 2024Работники убирают содержимое воздушных шаров, запущенных КНДР на улицу в Сеуле. 24 июля 2024 года
Работники убирают содержимое воздушных шаров, запущенных КНДР на улицу в Сеуле. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AFP 2024
Работники убирают содержимое воздушных шаров, запущенных КНДР на улицу в Сеуле. 24 июля 2024 года
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 24 июл — РИА Новости. Несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились на территории президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания не обнаружено, передает агентство News1 со ссылкой на службу безопасности главы государства.
Ранее Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщило, что КНДР снова запустила воздушные шары с мусором. Это уже десятый подобный случай.
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Сообщается, что "несколько" шаров приземлились на территории президентской резиденции в сеульском районе Ёнсан. Их нашли, собрали и проверили содержимое.
"Мы завершили сбор упавших шаров. По результатам проверки команды по реагированию на химические и биологические угрозы, никакой опасности обнаружено не было ", — сообщили агентству в президентской службе безопасности.
Служба продолжает мониторинг в сотрудничестве с ОКНШ, так как часть шаров, запущенных КНДР, все еще летит.
С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более двух тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами листовок в КНДР с агитацией против политики Пхеньяна.
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