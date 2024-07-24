https://ria.ru/20240724/shary-1961609003.html

СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле

СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: шары с мусором из КНДР приземлились в президентской резиденции в Сеуле

Несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились на территории президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания не РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:23

2024-07-24T05:23

2024-07-24T11:50

южная корея

пхеньян

объединенный комитет начальников штабов (сша)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961628097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1ee68e33265e4ea889eec2cf7f3cb0c.jpg

СЕУЛ, 24 июл — РИА Новости. Несколько шаров с мусором из числа запущенных КНДР приземлились на территории президентской резиденции Южной Кореи, их сбор завершен, вредоносного содержания не обнаружено, передает агентство News1 со ссылкой на службу безопасности главы государства. Ранее Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщило, что КНДР снова запустила воздушные шары с мусором. Это уже десятый подобный случай. Сообщается, что "несколько" шаров приземлились на территории президентской резиденции в сеульском районе Ёнсан. Их нашли, собрали и проверили содержимое. "Мы завершили сбор упавших шаров. По результатам проверки команды по реагированию на химические и биологические угрозы, никакой опасности обнаружено не было ", — сообщили агентству в президентской службе безопасности. Служба продолжает мониторинг в сотрудничестве с ОКНШ, так как часть шаров, запущенных КНДР, все еще летит.С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более двух тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами листовок в КНДР с агитацией против политики Пхеньяна.

https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html

https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html

южная корея

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, пхеньян, объединенный комитет начальников штабов (сша), в мире