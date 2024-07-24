https://ria.ru/20240724/shary-1961602646.html
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи
КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно, с мусором, в направлении Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:11
2024-07-24T02:11
2024-07-24T12:54
южная корея
кенгидо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961679116_0:119:1723:1088_1920x0_80_0_0_ab8b8b3a4f7859a43e4d18dec834dc57.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно, с мусором, в направлении Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. "Северная Корея снова запустила воздушные шары, предположительно, несущие мусор, в направлении Южной Кореи", - говорится в публикации. Как отмечается, шары, по всей видимости, были отправлены в направлении северной части провинции Кёнгидо. По данным агентства, Объединенное командование начальников штабов Республики Корея посоветовало гражданам не трогать упавшие шары и в случае их обнаружения обращаться в полицию. С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более 2 тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами антипхеньянских листовок в КНДР.
https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html
южная корея
кенгидо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961679116_84:0:1616:1149_1920x0_80_0_0_eda54de921227347de5b18e0b3473ccd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, кенгидо, в мире
Южная Корея, Кенгидо, В мире
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи
"Ренхап": КНДР снова запустила шары, вероятно, с мусором, в сторону Южной Кореи