https://ria.ru/20240724/shary-1961602646.html

СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи

СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи

КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно, с мусором, в направлении Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T02:11

2024-07-24T02:11

2024-07-24T12:54

южная корея

кенгидо

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно, с мусором, в направлении Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. "Северная Корея снова запустила воздушные шары, предположительно, несущие мусор, в направлении Южной Кореи", - говорится в публикации. Как отмечается, шары, по всей видимости, были отправлены в направлении северной части провинции Кёнгидо. По данным агентства, Объединенное командование начальников штабов Республики Корея посоветовало гражданам не трогать упавшие шары и в случае их обнаружения обращаться в полицию. С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более 2 тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами антипхеньянских листовок в КНДР.

https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html

южная корея

кенгидо

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южная корея, кенгидо, в мире