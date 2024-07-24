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СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи - РИА Новости, 24.07.2024
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02:11 24.07.2024 (обновлено: 12:54 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/shary-1961602646.html
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи
КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно, с мусором, в направлении Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T02:11
2024-07-24T12:54
южная корея
кенгидо
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно, с мусором, в направлении Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. "Северная Корея снова запустила воздушные шары, предположительно, несущие мусор, в направлении Южной Кореи", - говорится в публикации. Как отмечается, шары, по всей видимости, были отправлены в направлении северной части провинции Кёнгидо. По данным агентства, Объединенное командование начальников штабов Республики Корея посоветовало гражданам не трогать упавшие шары и в случае их обнаружения обращаться в полицию. С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более 2 тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами антипхеньянских листовок в КНДР.
https://ria.ru/20240510/koreya-1945136514.html
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южная корея, кенгидо, в мире
Южная Корея, Кенгидо, В мире
СМИ: КНДР снова запустила шары с мусором в направлении Южной Кореи

"Ренхап": КНДР снова запустила шары, вероятно, с мусором, в сторону Южной Кореи

© AP Photo / Ahn Young-joonВоздушные шары, обнаруженные с наблюдательного поста в Южной Корее. 24 июля 2024
Воздушные шары, обнаруженные с наблюдательного поста в Южной Корее. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Воздушные шары, обнаруженные с наблюдательного поста в Южной Корее. 24 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. КНДР снова запустила воздушные шары, предположительно, с мусором, в направлении Южной Кореи, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.
"Северная Корея снова запустила воздушные шары, предположительно, несущие мусор, в направлении Южной Кореи", - говорится в публикации.
Как отмечается, шары, по всей видимости, были отправлены в направлении северной части провинции Кёнгидо. По данным агентства, Объединенное командование начальников штабов Республики Корея посоветовало гражданам не трогать упавшие шары и в случае их обнаружения обращаться в полицию.
С 28 мая северокорейские военные запустили в Южную Корею более 2 тысяч шаров с мусором в ответ на засылку северокорейскими перебежчиками-активистами антипхеньянских листовок в КНДР.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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