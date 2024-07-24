В МВД Словакии назвали запрет Украины на транзит нефти из России шантажом
Глава МВД Словакии назвал шантажом запрет Украины на транзит части нефти из РФ
© AP Photo / Denes ErdosМинистр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток
© AP Photo / Denes Erdos
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 июл - РИА Новости. Глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток назвал шантажом Словакии и Венгрии действия Украины, которая остановила часть транзита российской нефти через свою территорию.
Словакия и Венгрия в понедельник обратились в Европейскую комиссию из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию.
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"Украина пошла по пути шантажа Словакии и Венгрии, остановив нам поставки нефти, которая проходит по ее территории, от компании "Лукойл". Она сделала этот шаг несмотря на то, что мы одни из первых оказали значительную гуманитарную помощь после начала военного конфликта", - сказал Шутай-Эшток в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях вечером в среду.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, "поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится". По словам Фицо, он обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.
Ранее канцелярия премьер-министра Словакии информировала, что Фицо провел телефонный разговор с главой кабмина Украины Денисом Шмыгалем, в котором подчеркнул, что Словакия не собирается быть "заложником украинско-российских отношений". По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве заявляли, что НПЗ Slovnaft пока обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, но в ведомстве обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.