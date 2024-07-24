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ФАС выявила сговор компаний об удержании высоких цен на АЗС в Тыве - РИА Новости, 24.07.2024
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09:01 24.07.2024 (обновлено: 09:34 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/sgovor-1961619771.html
ФАС выявила сговор компаний об удержании высоких цен на АЗС в Тыве
ФАС выявила сговор компаний об удержании высоких цен на АЗС в Тыве - РИА Новости, 24.07.2024
ФАС выявила сговор компаний об удержании высоких цен на АЗС в Тыве
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:01
2024-07-24T09:34
экономика
россия
кызыл
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
уфас
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с КоАП, сообщила служба. "Тывинское УФАС России выявило сговор между 10 компаниями на рынке нефтепродуктов Кызыла. Компании удерживали цены на автомобильные бензины и дизельное топливо несмотря на снижение оптовых цен", - говорится в сообщении ФАС. Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении 5 компаний, реализующих нефтепродукты в Кызыле. В ходе рассмотрения дела в действиях еще 5 предпринимателей выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения. Служба установила, что динамика розничных цен на ГСМ у этих лиц в октябре-декабре 2023 года противоречит изменению цен у оптовых продавцов. Так, несмотря на снижение оптовых цен на нефтепродукты, розничная цена поддерживалась в отсутствие экономический оснований, пояснили в ФАС. "По результатам рассмотрения дела ведомство признало в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Участникам антиконкурентного соглашения будут назначены штрафы в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240717/fas-1960359373.html
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экономика, россия, кызыл, федеральная антимонопольная служба (фас россии), уфас
Экономика, Россия, Кызыл, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), УФАС
ФАС выявила сговор компаний об удержании высоких цен на АЗС в Тыве

ФАС выявила сговор десяти компаний об удержании высоких цен на АЗС в Тыве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор об удержании высоких розничных цен на топливо в Тыве между 10 компаниями, оштрафует их в соответствии с КоАП, сообщила служба.
"Тывинское УФАС России выявило сговор между 10 компаниями на рынке нефтепродуктов Кызыла. Компании удерживали цены на автомобильные бензины и дизельное топливо несмотря на снижение оптовых цен", - говорится в сообщении ФАС.
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Тывинское УФАС России возбудило дело в отношении 5 компаний, реализующих нефтепродукты в Кызыле. В ходе рассмотрения дела в действиях еще 5 предпринимателей выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения.
Служба установила, что динамика розничных цен на ГСМ у этих лиц в октябре-декабре 2023 года противоречит изменению цен у оптовых продавцов. Так, несмотря на снижение оптовых цен на нефтепродукты, розничная цена поддерживалась в отсутствие экономический оснований, пояснили в ФАС.
"По результатам рассмотрения дела ведомство признало в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Участникам антиконкурентного соглашения будут назначены штрафы в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ведомстве.
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ЭкономикаРоссияКызылФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)УФАС
 
 
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