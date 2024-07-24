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Соседи рассказали о фигуранте дела о подрыве машины в Москве

Соседи рассказали о фигуранте дела о подрыве машины в Москве - РИА Новости, 24.07.2024

Соседи рассказали о фигуранте дела о подрыве машины в Москве

Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков семь лет жил в одной квартире, у него были кошки, сообщила РИА Новости его соседка по... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T21:42

2024-07-24T21:42

2024-07-24T21:42

происшествия

москва

россия

турция

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Фигурант дела о подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков семь лет жил в одной квартире, у него были кошки, сообщила РИА Новости его соседка по площадке. "Мы знаем, что у него были кошки, но в целом он никаких проблем не доставлял. Он был очень спокойным, никаких посторонних шумов (от него не было - ред.), вообще ничего. Тут соседи еще меняются, а он тут спокойно живет и живет один. Он здесь жил семь лет", - сказала собеседница агентства. Ранее фигурант находился в статусе подозреваемого. Сегодня Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова, он объявлен в международный розыск. В среду утром два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД РФ, "произошла детонация неустановленного предмета, который был установлен в автомобиле". Дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил в среду о задержании в Бодруме фигуранта дела о подрыве автомобиля в Москве.

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Установлена личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы Установлена личность подозреваемого по уголовному делу по факту подрыва автомобиля на севере Москвы, сообщил СК. Также установлен автомобиль, на котором подозреваемый приехал к месту взрыва. 2024-07-24T21:42 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, турция, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы