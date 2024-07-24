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В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду - РИА Новости, 24.07.2024
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05:13 24.07.2024 (обновлено: 12:02 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/semi-1961608825.html
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду - РИА Новости, 24.07.2024
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду
Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T05:13
2024-07-24T12:02
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на многолетних максимумах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, в 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1 процента от семей, а 20 лет назад — 4,4 процента. В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4 процента с 2,7 процента годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5 процента). Семей, у которых в 2023 году достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на два процентных пункта больше — 36,6 процента. Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7 процента с 49,7 процента. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось — до 11,2 процента с 12,9 процента. При этом около 0,1 процента российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения. Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8 процента, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5 процента.
https://ria.ru/20240427/bednost-1942837709.html
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федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

В России впервые не осталось семей, которым не хватает денег на еду

© iStock.com / AlexLinchРебенок с родителями
Ребенок с родителями - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / AlexLinch
Ребенок с родителями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Впервые в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег на еду, а число тех, кому хватает средств на удовлетворение всех потребностей, на многолетних максимумах, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, в 2023 году впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет) российские домохозяйства не заявили, что им не хватает денег на еду. При этом в прошлом году таких было 0,1 процента от семей, а 20 лет назад — 4,4 процента.
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В то же время число домохозяйств, у которых достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным, выросла до 3,4 процента с 2,7 процента годом ранее. Это второй результат в истории, выше было только в 2019 году (3,5 процента).
Семей, у которых в 2023 году достаточно денег на еду, одежду и товары длительного пользования, но не хватает на покупку автомобиля, квартиры или дачи, стало за год на два процентных пункта больше — 36,6 процента.
Доля тех, кто не мог позволить себе товары длительного пользования, уменьшилась до 48,7 процента с 49,7 процента. Количество семей, которые могли покупать продукты, но испытывали затруднения с приобретением одежды и оплатой ЖКХ, также снизилось — до 11,2 процента с 12,9 процента. При этом около 0,1 процента российских семей затруднились с оценкой своего финансового положения.
Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы по итогам 2023 года выросли на 5,8 процента, а доля россиян с денежными доходами ниже границы бедности составила минимальные за всю современную историю страны 8,5 процента.
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Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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