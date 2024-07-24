https://ria.ru/20240724/semi-1961603065.html

Эксперт рассказала, какие выплаты положены всем семьям

Эксперт рассказала, какие выплаты положены всем семьям - РИА Новости, 24.07.2024

Эксперт рассказала, какие выплаты положены всем семьям

Поддержка семей является ключевым приоритетным направлением социальной политики в России, семьи могут получать как единовременные, так и регулярные выплаты,... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T02:32

2024-07-24T02:32

2024-07-24T10:59

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Поддержка семей является ключевым приоритетным направлением социальной политики в России, семьи могут получать как единовременные, так и регулярные выплаты, рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих."Поддержка семей в РФ является ключевым приоритетным направлением социальной политики. В настоящее время на государственном уровне реализуются меры, гарантирующие ряд льгот и денежных выплат, которые делятся на единовременные и регулярные", — сказала специалист. Она объяснила, что в регулярные выплаты входят в том числе пособие по беременности и родам, пособие на детей до 17 лет для малообеспеченных семей, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву.К единовременным же выплатам, по ее словам, относится пособие при рождении ребенка, материнский капитал, пособие по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком, пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, пособие по беременности женам солдат, проходящих срочную службу."На мой взгляд, к наиболее эффективным мерам поддержки относятся такие, как социальная поддержка малоимущих семей — социальный контракт, при котором государство предоставляет социальные услуги, денежную выплату или окажет помощь в приобретении необходимых товаров, а также меры, направленные на улучшение жилищных условий — на федеральном уровне сегодня действует несколько программ поддержки, которые позволяют приобрести или построить жилье по льготной процентной ставке", — объяснила эксперт.

https://ria.ru/20240713/putin-1959430515.html

https://ria.ru/20240711/kareliya-1959020476.html

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россия, общество, социальный навигатор, год семьи