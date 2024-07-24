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Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны - РИА Новости, 24.07.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
08:00 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/selkhozdrony-1961484768.html
Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны
Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны - РИА Новости, 24.07.2024
Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны
Сельское хозяйство России сегодня нуждается в тысячах беспилотных летательных аппаратов (БАС) с максимальной взлетной массой более 30 килограммов, для которых... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T08:00
2024-07-24T08:00
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
технологии
сахалинская область
россия
южно-сахалинск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сельское хозяйство России сегодня нуждается в тысячах беспилотных летательных аппаратов (БАС) с максимальной взлетной массой более 30 килограммов, для которых сформированы задачи на рынке, сообщил эксперт рынка Национальной технической инициативы (НТИ) "Аэронет" Максим Чижов.Об этом он заявил на прошедшем проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"."Почему именно сельскохозяйственные регионы, а не промышленные или добывающие полезные ископаемые, становятся сейчас лидерами новой индустриализации (дронофикации)? Ответ в масштабе задачи. Так, для нефтегазовой отрасли, которая начала использовать дроны одной из первых, количество задействованных для задач отрасли профессиональных дронов измеряется сотнями, то же касается электросетевого хозяйства, лесного комплекса, строительстве линейных объектов (в том числе автодорог, ж/д)", – приводит пресс-служба НТИ слова Чижова.Он пояснил, что в гражданском строительстве количество дронов может измеряться уже тысячами, но это в основном дроны бытового класса, аналогичные тем, что используются для видеосъемки или в сфере развлечений. И только сельское хозяйство уже сейчас является потребителем тысяч профессиональных дронов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов.Сельхоздроны, согласно действующему законодательству, требуют более высокой квалификации от внешних пилотов, от ремонтно-обслуживающего персонала, а также наличия если не авиационного образования у менеджмента, то, как минимум, прохождения нескольких профильных курсов по авиационной безопасности, воздушному законодательству, добавил спикер."Компания-эксплуатант должна иметь сертификат Росавиации, вести формуляры, ежедневно заполнять бортовые журналы, формировать планы полетов и доводить их до Организации воздушного движения, контролировать налет и в соответствии с требованиями руководства по летной эксплуатации и техдокументации проводить замену двигателей, регуляторов, лопастей, батарей и прочего. Как показала практика – исполнять подобные требования способны только единицы легальных эксплуатантов", – заключил Чижов."Архипелаг" – ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.Организаторы интенсива – Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
https://ria.ru/20240717/sakhalin-1960273753.html
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сахалинская область
россия
южно-сахалинск
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4.7
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технологии, сахалинская область, россия, южно-сахалинск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Технологии, Сахалинская область, Россия, Южно-Сахалинск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны

© iStock.com / PakhnyushchyyСельхоздрон
Сельхоздрон - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© iStock.com / Pakhnyushchyy
Сельхоздрон
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сельское хозяйство России сегодня нуждается в тысячах беспилотных летательных аппаратов (БАС) с максимальной взлетной массой более 30 килограммов, для которых сформированы задачи на рынке, сообщил эксперт рынка Национальной технической инициативы (НТИ) "Аэронет" Максим Чижов.
Об этом он заявил на прошедшем проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024".
Более 30 российских решений для защиты от дронов представили на Сахалине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Более 30 российских решений для защиты от дронов представили на Сахалине
17 июля, 16:32
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"Почему именно сельскохозяйственные регионы, а не промышленные или добывающие полезные ископаемые, становятся сейчас лидерами новой индустриализации (дронофикации)? Ответ в масштабе задачи. Так, для нефтегазовой отрасли, которая начала использовать дроны одной из первых, количество задействованных для задач отрасли профессиональных дронов измеряется сотнями, то же касается электросетевого хозяйства, лесного комплекса, строительстве линейных объектов (в том числе автодорог, ж/д)", – приводит пресс-служба НТИ слова Чижова.
Он пояснил, что в гражданском строительстве количество дронов может измеряться уже тысячами, но это в основном дроны бытового класса, аналогичные тем, что используются для видеосъемки или в сфере развлечений. И только сельское хозяйство уже сейчас является потребителем тысяч профессиональных дронов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов.
Сельхоздроны, согласно действующему законодательству, требуют более высокой квалификации от внешних пилотов, от ремонтно-обслуживающего персонала, а также наличия если не авиационного образования у менеджмента, то, как минимум, прохождения нескольких профильных курсов по авиационной безопасности, воздушному законодательству, добавил спикер.
"Компания-эксплуатант должна иметь сертификат Росавиации, вести формуляры, ежедневно заполнять бортовые журналы, формировать планы полетов и доводить их до Организации воздушного движения, контролировать налет и в соответствии с требованиями руководства по летной эксплуатации и техдокументации проводить замену двигателей, регуляторов, лопастей, батарей и прочего. Как показала практика – исполнять подобные требования способны только единицы легальных эксплуатантов", – заключил Чижов.
Проектно-образовательный интенсив Архипелаг в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дрон с ИИ для оперативного поиска объектов и людей разработали в России
17 июля, 16:45
"Архипелаг" – ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.
Организаторы интенсива – Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.
 
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"ТехнологииСахалинская областьРоссияЮжно-СахалинскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Агентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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