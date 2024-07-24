https://ria.ru/20240724/selkhozdrony-1961484768.html

Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны

Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны - РИА Новости, 24.07.2024

Эксперт объяснил, почему на рынке БАС наиболее востребованы сельхоздроны

Сельское хозяйство России сегодня нуждается в тысячах беспилотных летательных аппаратов (БАС) с максимальной взлетной массой более 30 килограммов, для которых... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:00

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

технологии

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

агентство стратегических инициатив (аси)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961478279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_495f54a26310b3a6b5b4973ec4576538.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Сельское хозяйство России сегодня нуждается в тысячах беспилотных летательных аппаратов (БАС) с максимальной взлетной массой более 30 килограммов, для которых сформированы задачи на рынке, сообщил эксперт рынка Национальной технической инициативы (НТИ) "Аэронет" Максим Чижов.Об этом он заявил на прошедшем проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024"."Почему именно сельскохозяйственные регионы, а не промышленные или добывающие полезные ископаемые, становятся сейчас лидерами новой индустриализации (дронофикации)? Ответ в масштабе задачи. Так, для нефтегазовой отрасли, которая начала использовать дроны одной из первых, количество задействованных для задач отрасли профессиональных дронов измеряется сотнями, то же касается электросетевого хозяйства, лесного комплекса, строительстве линейных объектов (в том числе автодорог, ж/д)", – приводит пресс-служба НТИ слова Чижова.Он пояснил, что в гражданском строительстве количество дронов может измеряться уже тысячами, но это в основном дроны бытового класса, аналогичные тем, что используются для видеосъемки или в сфере развлечений. И только сельское хозяйство уже сейчас является потребителем тысяч профессиональных дронов с максимальной взлетной массой более 30 килограммов.Сельхоздроны, согласно действующему законодательству, требуют более высокой квалификации от внешних пилотов, от ремонтно-обслуживающего персонала, а также наличия если не авиационного образования у менеджмента, то, как минимум, прохождения нескольких профильных курсов по авиационной безопасности, воздушному законодательству, добавил спикер."Компания-эксплуатант должна иметь сертификат Росавиации, вести формуляры, ежедневно заполнять бортовые журналы, формировать планы полетов и доводить их до Организации воздушного движения, контролировать налет и в соответствии с требованиями руководства по летной эксплуатации и техдокументации проводить замену двигателей, регуляторов, лопастей, батарей и прочего. Как показала практика – исполнять подобные требования способны только единицы легальных эксплуатантов", – заключил Чижов."Архипелаг" – ежегодный проектно-образовательный интенсив для представителей технологических компаний и стартапов, инженерных команд, управленческих команд регионов и вузов, представителей научных организаций, которые развивают проекты в сфере новых технологий. В 2024 году "Архипелаг" проходил в Сахалинской области с 8 по 21 июля. Основными площадками проведения мероприятия стали город Южно-Сахалинск и аэродром Пушистый.Организаторы интенсива – Платформа НТИ, правительство Сахалинской области, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд поддержки проектов НТИ и Университет 2035.

https://ria.ru/20240717/sakhalin-1960273753.html

https://ria.ru/20240717/dron-1960271092.html

сахалинская область

россия

южно-сахалинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, сахалинская область, россия, южно-сахалинск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), агентство стратегических инициатив (аси)