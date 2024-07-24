https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html

ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой

ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой - РИА Новости, 24.07.2024

ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой

ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как первый Глюк'oZa, из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:35

2024-07-24T19:35

2024-07-24T19:43

шоубиз

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

альфа-банк

райффайзенбанк

глюкоза (наталья ионова)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862137138_86:368:3072:2048_1920x0_80_0_0_b25506956ec34479e7817074fc7ca76d.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как первый Глюк'oZa, из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано ИП основным видом деятельности - "Деятельность в области художественного творчества". По данным "БИР-аналитик", решение о блокировке принято 22 июля. Счета заблокированы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.

https://ria.ru/20240722/fadeev-1961342684.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), альфа-банк, райффайзенбанк, глюкоза (наталья ионова)