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ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой - РИА Новости, 24.07.2024
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Шоубиз
 
19:35 24.07.2024 (обновлено: 19:43 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой - РИА Новости, 24.07.2024
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой
ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как первый Глюк'oZa, из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:35
2024-07-24T19:43
шоубиз
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
альфа-банк
райффайзенбанк
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как первый Глюк'oZa, из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано ИП основным видом деятельности - "Деятельность в области художественного творчества". По данным "БИР-аналитик", решение о блокировке принято 22 июля. Счета заблокированы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), альфа-банк, райффайзенбанк, глюкоза (наталья ионова)
Шоубиз, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Альфа-банк, Райффайзенбанк, Глюкоза (Наталья Ионова)
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой

ФНС заблокировала счета Глюкозы из-за налоговой задолженности свыше 262 тыс руб

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza)
Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza) - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоza). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как первый Глюк'oZa, из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик".
На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано ИП основным видом деятельности - "Деятельность в области художественного творчества".
По данным "БИР-аналитик", решение о блокировке принято 22 июля.
Счета заблокированы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Фадеев обвинил Ионову в манипуляциях и вранье
22 июля, 23:17
 
ШоубизЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Альфа-банкРайффайзенбанкГлюкоза (Наталья Ионова)
 
 
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