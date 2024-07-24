https://ria.ru/20240724/scheta-1961803672.html
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой - РИА Новости, 24.07.2024
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой
ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как первый Глюк'oZa, из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:35
2024-07-24T19:35
2024-07-24T19:43
шоубиз
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
альфа-банк
райффайзенбанк
глюкоза (наталья ионова)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. ФНС заблокировала операции по банковским счетам Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как первый Глюк'oZa, из-за налоговой задолженности в 262,817 тысячи рублей, свидетельствуют данные системы "БИР-Аналитик". На имя Чистяковой-Ионовой зарегистрировано ИП основным видом деятельности - "Деятельность в области художественного творчества". По данным "БИР-аналитик", решение о блокировке принято 22 июля. Счета заблокированы в трех банках: ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), альфа-банк, райффайзенбанк, глюкоза (наталья ионова)
Шоубиз, Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Альфа-банк, Райффайзенбанк, Глюкоза (Наталья Ионова)
ФНС заблокировала счета Чистяковой-Ионовой
ФНС заблокировала счета Глюкозы из-за налоговой задолженности свыше 262 тыс руб