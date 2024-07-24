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Молдавия поддержала 80 процентов антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 24.07.2024
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17:54 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961776589.html
Молдавия поддержала 80 процентов антироссийских санкций ЕС
Молдавия поддержала 80 процентов антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 24.07.2024
Молдавия поддержала 80 процентов антироссийских санкций ЕС
Молдавия поддержала 80% антироссийских санкций Евросоюза, хотя старается не применять на практике ограничения, которые обернутся дополнительными затратами для... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:54
2024-07-24T17:54
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Молдавия поддержала 80% антироссийских санкций Евросоюза, хотя старается не применять на практике ограничения, которые обернутся дополнительными затратами для самой республики, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой. "Мы твердо намерены следовать европейской внешней повестке и мы делаем это. В области санкций (против РФ - ред.) у нас отмечен рост в 60-70 процентов до 80 процентов. Есть ряд пакетов, ряд санкций, которые мы пока не применяем. Они были введены еще в 2014 году - это секторальные санкции, мы уже не можем к ним присоединиться", - заявил Попшой в эфире телеканала Rlive. По его словам, Молдавия не присоединилась к санкциям, которые либо не может применить на практике, либо их применение обернется затратами для республики в виде зеркальных мер. "Это касается экспорта в РФ, пусть зависимость от российского рынка значительно сократилась, но для некоторых областей - особенно в сельском хозяйстве - это рынок все еще важен, поэтому мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам. Это касается и сектора электроэнергии, большая часть оборудования осталась со времен СССР, закупать новое оборудование тоже нужно на рынке РФ", - добавил министр. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961769670.html
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россия, молдавия, москва, михай попшой, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Молдавия, Москва, Михай Попшой, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Молдавия поддержала 80 процентов антироссийских санкций ЕС

Вице-премьер Попшой: Молдавия присоединилась к 80% антироссийских санкций ЕС

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июл - РИА Новости. Молдавия поддержала 80% антироссийских санкций Евросоюза, хотя старается не применять на практике ограничения, которые обернутся дополнительными затратами для самой республики, заявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой.
"Мы твердо намерены следовать европейской внешней повестке и мы делаем это. В области санкций (против РФ - ред.) у нас отмечен рост в 60-70 процентов до 80 процентов. Есть ряд пакетов, ряд санкций, которые мы пока не применяем. Они были введены еще в 2014 году - это секторальные санкции, мы уже не можем к ним присоединиться", - заявил Попшой в эфире телеканала Rlive.
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По его словам, Молдавия не присоединилась к санкциям, которые либо не может применить на практике, либо их применение обернется затратами для республики в виде зеркальных мер.
«
"Это касается экспорта в РФ, пусть зависимость от российского рынка значительно сократилась, но для некоторых областей - особенно в сельском хозяйстве - это рынок все еще важен, поэтому мы не хотим действовать так, чтобы повредить нашим гражданам. Это касается и сектора электроэнергии, большая часть оборудования осталась со времен СССР, закупать новое оборудование тоже нужно на рынке РФ", - добавил министр.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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РоссияМолдавияМоскваМихай ПопшойДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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