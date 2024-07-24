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Восемь стран Европы призвали ужесточить антироссийские санкции - РИА Новости, 24.07.2024
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17:34 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961769670.html
Восемь стран Европы призвали ужесточить антироссийские санкции
Восемь стран Европы призвали ужесточить антироссийские санкции - РИА Новости, 24.07.2024
Восемь стран Европы призвали ужесточить антироссийские санкции
Министры финансов стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции и Нидерландов, а также министр экономики Дании в совместной статье для газеты Guardian призывают... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:34
2024-07-24T17:34
россия
москва
белоруссия
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
g7
евросоюз
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министры финансов стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции и Нидерландов, а также министр экономики Дании в совместной статье для газеты Guardian призывают усилить санкционное давление на Россию, в частности в таких сферах, как энергетика, финансы и технологии, а также принять подобные меры в отношении Белоруссии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ничего критичного в преодолении западных санкций для РФ не возникает, выразив надежду, что и в дальнейшем так будет. "Санкции должны быть усилены, в особенности в таких стратегически важных секторах, как энергетика, финансы и технологии, в то время как приведение в исполнение уже существующих санкций должно быть улучшено", - говорится в статье. По их мнению, Запад должен обеспечить быструю и эффективную реализацию соглашения стран G7 по предоставлению займов Киеву. При этом министры считают, что российские активы должны оставаться замороженными. Главы ведомств также отметили необходимость работы над закрытием "лазеек", которыми якобы пользуется Россия для обхода западных ограничений. "Также важно ввести зеркальные санкции в отношении Белоруссии и усилить давление на остальные важные страны в восточной Азии и на Ближнем Востоке, которые обеспечивают обход санкций", - отмечают авторы статьи. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью". В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929120469.html
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россия, москва, белоруссия, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, g7, евросоюз, европа, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Белоруссия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, G7, Евросоюз, Европа, Санкции в отношении России
Восемь стран Европы призвали ужесточить антироссийские санкции

Минфины 8 стран Европы призвали ужесточить санкции против России и Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министры финансов стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции и Нидерландов, а также министр экономики Дании в совместной статье для газеты Guardian призывают усилить санкционное давление на Россию, в частности в таких сферах, как энергетика, финансы и технологии, а также принять подобные меры в отношении Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ничего критичного в преодолении западных санкций для РФ не возникает, выразив надежду, что и в дальнейшем так будет.
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G7, как ожидается, не введут новые санкции против России, пишут СМИ
23 февраля, 10:15
"Санкции должны быть усилены, в особенности в таких стратегически важных секторах, как энергетика, финансы и технологии, в то время как приведение в исполнение уже существующих санкций должно быть улучшено", - говорится в статье.
По их мнению, Запад должен обеспечить быструю и эффективную реализацию соглашения стран G7 по предоставлению займов Киеву. При этом министры считают, что российские активы должны оставаться замороженными. Главы ведомств также отметили необходимость работы над закрытием "лазеек", которыми якобы пользуется Россия для обхода западных ограничений.
"Также важно ввести зеркальные санкции в отношении Белоруссии и усилить давление на остальные важные страны в восточной Азии и на Ближнем Востоке, которые обеспечивают обход санкций", - отмечают авторы статьи.
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Япония выразила протест России из-за санкций
Вчера, 05:48
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева "воровскими действиями" и предупредил, что Москва так или иначе ответит "взаимностью".
В Москве также не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
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22 июля, 12:23
 
РоссияМоскваБелоруссияВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий ПесковG7ЕвросоюзЕвропаСанкции в отношении России
 
 
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