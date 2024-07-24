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Британия работает над ужесточением санкций против России - РИА Новости, 24.07.2024
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15:26 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961733807.html
Британия работает над ужесточением санкций против России
Британия работает над ужесточением санкций против России - РИА Новости, 24.07.2024
Британия работает над ужесточением санкций против России
Британский минфин изучает возможности по ужесточению антироссийских санкций и эффективному использованию замороженных российских активов, заявил в среду... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:26
2024-07-24T15:26
россия
украина
великобритания
кир стармер
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британский минфин изучает возможности по ужесточению антироссийских санкций и эффективному использованию замороженных российских активов, заявил в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Использование арестованных и замороженных (активов РФ - ред.) представляет важный вопрос, по которому, как мне кажется, мы можем двигаться дальше. И я знаю, что министр финансов уже начал обсуждение, как мы можем принять более эффективные меры", - сказал он, выступая на первой сессии вопросов премьеру в Палате общин. Трансляция велась на сайте парламента. В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961607547.html
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россия, украина, великобритания, кир стармер, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, В мире, Санкции в отношении России
Британия работает над ужесточением санкций против России

Премьер Британии: Лондон изучает возможности ужесточения санкций против Москвы

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британский минфин изучает возможности по ужесточению антироссийских санкций и эффективному использованию замороженных российских активов, заявил в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Использование арестованных и замороженных (активов РФ - ред.) представляет важный вопрос, по которому, как мне кажется, мы можем двигаться дальше. И я знаю, что министр финансов уже начал обсуждение, как мы можем принять более эффективные меры", - сказал он, выступая на первой сессии вопросов премьеру в Палате общин. Трансляция велась на сайте парламента.
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В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов.
После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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