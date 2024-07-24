https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961733807.html
Британия работает над ужесточением санкций против России
Британия работает над ужесточением санкций против России - РИА Новости, 24.07.2024
Британия работает над ужесточением санкций против России
Британский минфин изучает возможности по ужесточению антироссийских санкций и эффективному использованию замороженных российских активов, заявил в среду... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:26
2024-07-24T15:26
2024-07-24T15:26
россия
украина
великобритания
кир стармер
сергей лавров
g7
евросоюз
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4a64016bbc755bfd66d5df8b3298d67.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Британский минфин изучает возможности по ужесточению антироссийских санкций и эффективному использованию замороженных российских активов, заявил в среду премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Использование арестованных и замороженных (активов РФ - ред.) представляет важный вопрос, по которому, как мне кажется, мы можем двигаться дальше. И я знаю, что министр финансов уже начал обсуждение, как мы можем принять более эффективные меры", - сказал он, выступая на первой сессии вопросов премьеру в Палате общин. Трансляция велась на сайте парламента. В июне страны G7 в заявлении по итогам саммита в Италии официально подтвердили намерение предоставить Украине к концу года кредиты на сумму порядка 50 миллиардов долларов, которые будут погашаться из доходов от российских замороженных активов. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961607547.html
https://ria.ru/20240722/serbiya-1961111212.html
россия
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856296105_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5a2f9980e75c028ba638ee07f39e895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, великобритания, кир стармер, сергей лавров, g7, евросоюз, euroclear, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Сергей Лавров, G7, Евросоюз, Euroclear, В мире, Санкции в отношении России
Британия работает над ужесточением санкций против России
Премьер Британии: Лондон изучает возможности ужесточения санкций против Москвы