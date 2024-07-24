https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961609873.html

Япония выразила протест России из-за санкций

Япония выразила протест России из-за санкций - РИА Новости, 24.07.2024

Япония выразила протест России из-за санкций

Токио считает абсолютно неприемлемым решение Москвы ввести санкции против японских граждан, российской стороне заявили протест, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T05:48

2024-07-24T05:48

2024-07-24T08:05

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есимаса хаяси

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ТОКИО, 24 июл — РИА Новости. Токио считает абсолютно неприемлемым решение Москвы ввести санкции против японских граждан, российской стороне заявили протест, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси."Подобные меры ограничивают законную деятельность японских компаний и являются абсолютно неприемлемыми", — заявил он.По словам Хаяси, российская сторона пояснила, что это ответ на санкции со стороны Токио. При этом чиновник попытался обосновать японские меры российской спецоперацией на Украине.Как сообщил генсек кабмина, Токио 24 июля направил протест российской стороне в связи с введенными ограничительными мерами. "Япония продолжит предпринимать все возможные меры для защиты корпораций и бизнес-деятельности в России", — добавил Хаяси.Накануне МИД России в ответ на санкции со стороны Токио запретил въезд в страну 13 гражданам Японии. В список, в частности, попали основатель корпорации RAKUTEN Хироси Микитани, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака, а также топ-менеджеры крупных японских фирм.Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на источник в дипломатических кругах, Токио опасается, что введенные Россией санкции могут оказать "психологическое давление" на местные компании, заинтересованные в проектах по восстановлению Украины.Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537 компаний и организаций).

https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961607547.html

https://ria.ru/20240709/rossija-1958573726.html

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россия, япония, токио, есимаса хаяси, мария захарова, toyota motor, toyota corolla