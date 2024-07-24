https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961607547.html
СМИ: Япония боится санкций России из-за их влияния на связи с Украиной
СМИ: Япония боится санкций России из-за их влияния на связи с Украиной - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: Япония боится санкций России из-за их влияния на связи с Украиной
Токио опасается, что введенные Россией санкции против 13 граждан Японии могут оказать "психологическое давление" на местные компании, заинтересованные в... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T04:52
2024-07-24T04:52
2024-07-24T05:19
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санкции в отношении россии
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ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Токио опасается, что введенные Россией санкции против 13 граждан Японии могут оказать "психологическое давление" на местные компании, заинтересованные в проектах по восстановлению Украины, заявил телеканалу NHK источник в дипломатических кругах."Мы опасаемся того, что это может оказать психологическое давление на японские компании, которые заинтересованы в участии в проектах по восстановлению Украины. Мы намерены всецело поддержать бизнес-деятельность", — сказал он.Накануне МИД в ответ антироссийские санкции со стороны Токио запретил на въезд в Россию 13 гражданам Японии. В список, в частности, попали основатель корпорации RAKUTEN Хироси Микитани, председатель правления Toyota Motor Акио Тоёда, президент Японского агентства по международному сотрудничеству Акихико Танака, а также топ-менеджеры крупных японских фирм. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая на Фестивале новых медиа, заявила, что японский автопром вряд ли сможет вернуться на российский рынок, который он покинул из-за политики Токио, зависимого от США.Всего с марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и ограничения против 847 компаний и организаций в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
https://ria.ru/20240721/spikervolodin-1961089705.html
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россия, япония, токио, мария захарова, toyota motor, toyota corolla, toyota land cruiser, санкции в отношении россии
Россия, Япония, Токио, Мария Захарова, Toyota Motor, Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser, Санкции в отношении России
СМИ: Япония боится санкций России из-за их влияния на связи с Украиной
NHK: санкции РФ могут сорвать участие японских компаний в проектах на Украине