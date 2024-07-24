https://ria.ru/20240724/sanktsii-1961544388.html

"Отравились собственным ядом": европейцы задумались о смене политики

"Отравились собственным ядом": европейцы задумались о смене политики - РИА Новости, 24.07.2024

"Отравились собственным ядом": европейцы задумались о смене политики

Министерство экономики Германии признало, что антироссийские санкции провалились — в первую очередь они навредили самому Евросоюзу. Тех, кто вводил ограничения, РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:00

2024-07-24T08:33

экономика

германия

россия

санкции в отношении россии

промышленность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834537370_0:0:2926:1645_1920x0_80_0_0_008a163b71c44858be9f94ca9407fd00.jpg

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Министерство экономики Германии признало, что антироссийские санкции провалились — в первую очередь они навредили самому Евросоюзу. Тех, кто вводил ограничения, обвиняют в неграмотности и предупреждают, что дело плохо кончится.Хитрый планСанкции ЕС сработали совсем не так, как предполагалось, выяснили специалисты четырех ведущих европейских исследовательских организаций — Венского института международных экономических исследований (wiiw), Мюнхенского института экономических исследований (ifo), Кильского института мировой экономики (IfW) и Австрийского института экономических исследований (wifo).Динамика российских экономических показателей с 2021-го показала бурный рост на фоне "оружейного бума". Инфляционной катастрофы не случилось, страна по-прежнему участвует в мировой торговле.Деловая газета Handelsblatt отмечает: эксперты все еще надеются, что санкции сработают в долгосрочной перспективе — "как медленный яд". Однако издание указывает на нереалистичность таких ожиданий и предлагает признать политику ограничений провальной. Она не помешала Кремлю проводить спецоперацию на Украине, зато ударила по Евросоюзу.В частности, эмбарго на ресурсы крупнейшего поставщика сырья — сомнительное решение, особенно учитывая остановку европейских АЭС в рамках зеленой повестки. "Отказ ЕС от импорта нефти и газа имел бы смысл с моральной точки зрения, но Германия просто стала импортировать российский дизель из Индии, а такие страны, как Австрия и Венгрия, продолжают получать ресурсы напрямую. В результате мы не добились ослабления России, но платим больше", — пишет газета.А попытка запретить страхование нефтяных танкеров еще сильнее поднимет цены на сырье и в конечном счете принесет Москве лишь выгоду.Заморозка активов, доходы от которых направят на помощь Украине, вряд ли убедит Кремль изменить курс. Зато этот шаг заставил другие страны волноваться за собственные деньги. Европейские и американские государственные облигации активно конвертируют в золото. Саудовская Аравия пригрозила продать все евробонды. Кроме того, идет активная работа по созданию альтернативной доллару валютной системы.Издание предлагает взглянуть на ситуацию трезво и признать: санкции вводили с расчетом на быстрое прекращение российско-украинского конфликта. А теперь — чем дальше, тем сильнее "яд" будет действовать против самого ЕС.Блицкриг не удалсяРоссийские эксперты придерживаются похожего мнения. "ЕС попытался провести своеобразный блицкриг — резко закрыть для России европейский рынок, обрубить доступ к оборудованию и технологиям. Тактика была рассчитана на несколько месяцев. Вряд ли в планы Европы входило закупать на зиму газ по три тысячи евро за тысячу кубометров", — рассуждает доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.В 2022-м экономика России действительно понесла потери, но не критичные: ВВП снизился всего на 2,1%, а промышленное производство — на 0,6. "И то из-за искусственной остановки западных автозаводов в стране", — уточняет эксперт.В долгосрочной перспективе, по его словам, антироссийские санкции нанесут еще больший вред Европе. Ее благосостояние основано на неэквивалентном обмене — закупке сырья по заниженным ценам в России и Африке и продаже продукции с высокой добавленной стоимостью по высоким ценам. Сейчас же производства в ЕС стремительно теряют конкурентоспособность, особенно в энергоемких отраслях, например металлургической и химической.Вдобавок ко всему ограничения подстегнули российскую промышленность — по данным Росстата, за первый квартал 2024-го рост составил 5,6%.Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отмечает, что Запад в первую очередь не учел особенности российской экономики и применил стратегию, эффективную против себя самого."Россия менее чувствительна к финансовому давлению, чем ЕС и США", — обращает внимание специалист.Упрямство — дороже всегоЗападная пресса начинает открыто критиковать политиков за их решения. "У ответственного за санкционную политику Запада, похоже, не существует базовых знаний об экономических связях и роли спроса и предложения", — пишет Handelsblatt.Россия в любом случае вернется к полноценному участию в мировой торговле уже в среднесрочной перспективе, а Евросоюз будет сталкиваться со все более серьезными последствиями своего решения, утверждает издание.Расчет западных аналитиков — продолжать давление на Москву, пока не получат желаемое — российские экономисты считают утопичным. "Санкции, "как ползучий яд", губят немецкое автомобилестроение, химическую промышленность и в конечном счете уничтожат экономику ФРГ, а также зависимых от нее стран ЕС. Даже понимая это, немецкие эксперты остаются верными себе и все равно надеются, что ситуация вот-вот изменится и экономика России рухнет, как обещали в Вашингтоне", — говорит доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.По его мнению, санкции в ближайшие десятилетия не снимут — будут игнорировать, но сохранять официально. В течение двух-трех лет после завершения СВО могут опосредованно восстановиться поставки нефти и газа. "Возможно, даже отремонтируют и вновь запустят "Северные потоки". Однозначно попытаются вернуться ушедшие бренды", — добавляет экономист. Так, Coca-Cola, IKEA и Starbucks уже продлили действие торговых знаков на территории страны.При этом финансовые ограничения не снимут ни при каких условиях, уверен Хачатурян. В целом эксперты полагают, что, несмотря на здравые голоса на Западе, смены политики ЕС на более разумную ждать пока рано.

https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html

https://ria.ru/20240718/elektromobili-1960212741.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, германия, россия, санкции в отношении россии, промышленность