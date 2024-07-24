https://ria.ru/20240724/samolet-1961646656.html

Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом

Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом - РИА Новости, 24.07.2024

Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом

Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при крушении самолета Saurya Airlines в Катманду, один человек выжил, у него тяжелые травмы. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:15

2024-07-24T11:15

2024-07-24T12:14

в мире

непал

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при крушении самолета Saurya Airlines в Катманду, один человек выжил, у него тяжелые травмы."В среду, 24 июля 2024 года, самолет Saurya Airlines (регистрационный номер 9N-AME) вылетал из аэропорта Катманду в 11:11 по местному времени (8:26 мск) и направился в Покхару. Вскоре после взлета самолет отклонился вправо и разбился на восточной стороне взлетно-посадочной полосы. Спасательные работы были начаты немедленно. Пожар удалось взять под контроль, 18 человек были найдены мертвыми. Одного тяжелораненого удалось спасти и доставить в больницу", - говорится в заявлении управления, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Ранее авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего воздушное судно загорелось и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.По данным пресс-службы аэропорта, в крушении выжил капитан самолета, его доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.

https://ria.ru/20240719/bort-1960832527.html

https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, непал