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Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом - РИА Новости, 24.07.2024
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11:15 24.07.2024 (обновлено: 12:14 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/samolet-1961646656.html
Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом
Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом - РИА Новости, 24.07.2024
Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом
Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при крушении самолета Saurya Airlines в Катманду, один человек выжил, у него тяжелые травмы. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:15
2024-07-24T12:14
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при крушении самолета Saurya Airlines в Катманду, один человек выжил, у него тяжелые травмы."В среду, 24 июля 2024 года, самолет Saurya Airlines (регистрационный номер 9N-AME) вылетал из аэропорта Катманду в 11:11 по местному времени (8:26 мск) и направился в Покхару. Вскоре после взлета самолет отклонился вправо и разбился на восточной стороне взлетно-посадочной полосы. Спасательные работы были начаты немедленно. Пожар удалось взять под контроль, 18 человек были найдены мертвыми. Одного тяжелораненого удалось спасти и доставить в больницу", - говорится в заявлении управления, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.Ранее авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего воздушное судно загорелось и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.По данным пресс-службы аэропорта, в крушении выжил капитан самолета, его доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
https://ria.ru/20240719/bort-1960832527.html
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в мире, непал
В мире, Непал
Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при ЧП с самолетом

Управление авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при крушении самолета

© AP Photo / Sujan GurungМесто крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
Место крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Sujan Gurung
Место крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 18 человек при крушении самолета Saurya Airlines в Катманду, один человек выжил, у него тяжелые травмы.
"В среду, 24 июля 2024 года, самолет Saurya Airlines (регистрационный номер 9N-AME) вылетал из аэропорта Катманду в 11:11 по местному времени (8:26 мск) и направился в Покхару. Вскоре после взлета самолет отклонился вправо и разбился на восточной стороне взлетно-посадочной полосы. Спасательные работы были начаты немедленно. Пожар удалось взять под контроль, 18 человек были найдены мертвыми. Одного тяжелораненого удалось спасти и доставить в больницу", - говорится в заявлении управления, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
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Ранее авиакомпания опубликовала список пассажиров разбившегося самолета, согласно которому он перевозил только сотрудников авиакомпании.
Очевидцы сообщают, что самолет взлетал с южного конца взлетно-посадочной полосы и внезапно перевернулся, при этом законцовка крыла ударилась о землю, после чего воздушное судно загорелось и выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.
По данным пресс-службы аэропорта, в крушении выжил капитан самолета, его доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
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