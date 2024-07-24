https://ria.ru/20240724/samolet-1961634115.html
На борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев
На борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев - РИА Новости, 24.07.2024
На борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев
Иностранцев, по предварительным данным, на борту разбившегося в аэропорту Катманду самолета Saurya Airlines не было, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:18
2024-07-24T10:18
2024-07-24T12:15
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Иностранцев, по предварительным данным, на борту разбившегося в аэропорту Катманду самолета Saurya Airlines не было, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Непале Алена Данилова. Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала. "По предварительным данным, на борту разбившегося самолета присутствовал только технический персонал авиакомпании, местные граждане, среди которых не было иностранцев. Это предварительные данные, поскольку список погибших еще не вывесили. Когда он будет обнародован, тогда об этом можно будет говорить с уверенностью", - сказала она. Пресс-секретарь посольства отметила, что по имеющимся данным, самолет совершал тестовый полет из Катманду в Покхару. Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
https://ria.ru/20240720/passazhiry-1960882922.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, непал, катманду, россия
В мире, Непал, Катманду, Россия
На борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев
Посольство России: на борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Иностранцев, по предварительным данным, на борту разбившегося в аэропорту Катманду самолета Saurya Airlines не было, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Непале Алена Данилова.
Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала
.
"По предварительным данным, на борту разбившегося самолета присутствовал только технический персонал авиакомпании, местные граждане, среди которых не было иностранцев. Это предварительные данные, поскольку список погибших еще не вывесили. Когда он будет обнародован, тогда об этом можно будет говорить с уверенностью", - сказала она.
Пресс-секретарь посольства отметила, что по имеющимся данным, самолет совершал тестовый полет из Катманду в Покхару.
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.