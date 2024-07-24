https://ria.ru/20240724/samolet-1961634115.html

На борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев

На борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев - РИА Новости, 24.07.2024

На борту разбившегося в Непале самолета не было иностранцев

Иностранцев, по предварительным данным, на борту разбившегося в аэропорту Катманду самолета Saurya Airlines не было, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T10:18

2024-07-24T10:18

2024-07-24T12:15

в мире

непал

катманду

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961665032_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_72091af51a79963ce514ed4d5907ef95.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Иностранцев, по предварительным данным, на борту разбившегося в аэропорту Катманду самолета Saurya Airlines не было, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Непале Алена Данилова. Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился в среду во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала. "По предварительным данным, на борту разбившегося самолета присутствовал только технический персонал авиакомпании, местные граждане, среди которых не было иностранцев. Это предварительные данные, поскольку список погибших еще не вывесили. Когда он будет обнародован, тогда об этом можно будет говорить с уверенностью", - сказала она. Пресс-секретарь посольства отметила, что по имеющимся данным, самолет совершал тестовый полет из Катманду в Покхару. Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.

https://ria.ru/20240720/passazhiry-1960882922.html

https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html

непал

катманду

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, непал, катманду, россия