СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании
Himalayan Times: разбившийся в аэропорту Катманду самолет перевозил техперсонал
© AP Photo / Agniia GaldanovaДым на месте крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
© AP Photo / Agniia Galdanova
Дым на месте крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Разбившийся в аэропорту Катманду самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines перевозил технический персонал авиакомпании, сообщает издание Himalayan Times.
"На борту не было пассажиров, а находились несколько человек технического персонала", - сказал представитель пресс-службы аэропорта Гьянендра Бхул.
Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала.
На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. Данные о состоянии находящихся на борту пока не сообщаются.
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
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