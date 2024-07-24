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СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании - РИА Новости, 24.07.2024
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09:33 24.07.2024 (обновлено: 10:09 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/samolet-1961625789.html
СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании
СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании - РИА Новости, 24.07.2024
СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании
Разбившийся в аэропорту Катманду самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines перевозил технический персонал авиакомпании, сообщает издание Himalayan Times. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:33
2024-07-24T10:09
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Разбившийся в аэропорту Катманду самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines перевозил технический персонал авиакомпании, сообщает издание Himalayan Times. "На борту не было пассажиров, а находились несколько человек технического персонала", - сказал представитель пресс-службы аэропорта Гьянендра Бхул. Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала. На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. Данные о состоянии находящихся на борту пока не сообщаются. Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html
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в мире, катманду, непал
В мире, Катманду, Непал
СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании

Himalayan Times: разбившийся в аэропорту Катманду самолет перевозил техперсонал

© AP Photo / Agniia GaldanovaДым на месте крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
Дым на месте крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AP Photo / Agniia Galdanova
Дым на месте крушения самолета непальской компании Saurya Airlines в аэропорту Катманду, Непал. 24 июля 2024
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Разбившийся в аэропорту Катманду самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines перевозил технический персонал авиакомпании, сообщает издание Himalayan Times.
"На борту не было пассажиров, а находились несколько человек технического персонала", - сказал представитель пресс-службы аэропорта Гьянендра Бхул.
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22 июля, 17:34
Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала.
На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. Данные о состоянии находящихся на борту пока не сообщаются.
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
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