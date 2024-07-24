https://ria.ru/20240724/samolet-1961625789.html

СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании

СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании - РИА Новости, 24.07.2024

СМИ: разбившийся в Катманду самолет перевозил техперсонал авиакомпании

Разбившийся в аэропорту Катманду самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines перевозил технический персонал авиакомпании, сообщает издание Himalayan Times. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:33

2024-07-24T09:33

2024-07-24T10:09

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катманду

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл – РИА Новости. Разбившийся в аэропорту Катманду самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines перевозил технический персонал авиакомпании, сообщает издание Himalayan Times. "На борту не было пассажиров, а находились несколько человек технического персонала", - сказал представитель пресс-службы аэропорта Гьянендра Бхул. Ранее издание Kathmandu Post сообщило, что самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала. На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. Данные о состоянии находящихся на борту пока не сообщаются. Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.

https://ria.ru/20240722/samolet-1961286244.html

https://ria.ru/20240720/jakutija-1960884224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, катманду, непал