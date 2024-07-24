https://ria.ru/20240724/samolet-1961621705.html

В аэропорту в Катманду разбился непальский самолет

В аэропорту в Катманду разбился непальский самолет - РИА Новости, 24.07.2024

В аэропорту в Катманду разбился непальский самолет

Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, сообщило издание Kathmandu Post. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T09:10

2024-07-24T09:10

2024-07-24T11:34

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл — РИА Новости. Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, сообщило издание Kathmandu Post."На борту самолета, направлявшегося в Покхару, который попал в аварию около 11 часов утра (8:15 мск), находились девятнадцать человек, включая экипаж", — сказал представитель аэропорта Премнатх Тхакур.Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала.На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. Данные о состоянии пассажиров и экипажа пока не сообщаются.Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.

https://radiosputnik.ru/20240722/superjet-1961291223.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, катманду