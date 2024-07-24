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В аэропорту в Катманду разбился непальский самолет
В аэропорту в Катманду разбился непальский самолет - РИА Новости, 24.07.2024
В аэропорту в Катманду разбился непальский самолет
Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, сообщило издание Kathmandu Post. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T09:10
2024-07-24T09:10
2024-07-24T11:34
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл — РИА Новости. Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, сообщило издание Kathmandu Post."На борту самолета, направлявшегося в Покхару, который попал в аварию около 11 часов утра (8:15 мск), находились девятнадцать человек, включая экипаж", — сказал представитель аэропорта Премнатх Тхакур.Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала.На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. Данные о состоянии пассажиров и экипажа пока не сообщаются.Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, катманду
В аэропорту в Катманду разбился непальский самолет
В аэропорту в Катманду разбился самолет Sourya Airlines с 19 людьми на борту
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл — РИА Новости.
Самолет непальской авиакомпании Saurya Airlines разбился во время взлета в международном аэропорту Трибхуван в Катманду, сообщило издание Kathmandu Post
.
"На борту самолета, направлявшегося в Покхару, который попал в аварию около 11 часов утра (8:15 мск), находились девятнадцать человек, включая экипаж", — сказал представитель аэропорта Премнатх Тхакур.
Катастрофа произошла во время вылета в Покхару, второй по численности населения город страны, который считается туристической столицей Непала
.
На месте происшествия полиция и пожарные проводят спасательные работы. Данные о состоянии пассажиров и экипажа пока не сообщаются.
Базирующаяся в Катманду Saurya Airlines осуществляет полеты по пяти направлениям в Непале, флот авиакомпании представлен самолетами Bombardier CRJ 200.