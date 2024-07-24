https://ria.ru/20240724/rt-1961803492.html

На Западе боятся RT, заявил Песков

На Западе боятся RT, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024

На Западе боятся RT, заявил Песков

RT демонизировали на Западе, ее боятся как огня, на самом деле это скромная, но эффективная организация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T19:35

2024-07-24T19:35

2024-07-24T19:36

россия

европа

дмитрий песков

в мире

телеканал rt

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. RT демонизировали на Западе, ее боятся как огня, на самом деле это скромная, но эффективная организация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши средства массовой информации буквально вырубили из Европы, выкорчевали. Нашу бедную, скромную Russia Today, которую просто демонизировали, которую все в мире боятся как огня, как будто это просто всемирная корпорация. Это достаточно скромная организация на самом деле. Но эффективная, талантливая", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". Песков отметил, что RT запретили везде, "просто законодательно запретили".

https://ria.ru/20240221/sputnik-1928722412.html

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россия, европа, дмитрий песков, в мире, телеканал rt