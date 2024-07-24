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На Западе боятся RT, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024
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19:35 24.07.2024 (обновлено: 19:36 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/rt-1961803492.html
На Западе боятся RT, заявил Песков
На Западе боятся RT, заявил Песков - РИА Новости, 24.07.2024
На Западе боятся RT, заявил Песков
RT демонизировали на Западе, ее боятся как огня, на самом деле это скромная, но эффективная организация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:35
2024-07-24T19:36
россия
европа
дмитрий песков
в мире
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. RT демонизировали на Западе, ее боятся как огня, на самом деле это скромная, но эффективная организация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши средства массовой информации буквально вырубили из Европы, выкорчевали. Нашу бедную, скромную Russia Today, которую просто демонизировали, которую все в мире боятся как огня, как будто это просто всемирная корпорация. Это достаточно скромная организация на самом деле. Но эффективная, талантливая", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа". Песков отметил, что RT запретили везде, "просто законодательно запретили".
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россия, европа, дмитрий песков, в мире, телеканал rt
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире, Телеканал RT
На Западе боятся RT, заявил Песков

Песков: RT демонизировали на Западе, ее боятся как огня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 24 июл - РИА Новости. RT демонизировали на Западе, ее боятся как огня, на самом деле это скромная, но эффективная организация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши средства массовой информации буквально вырубили из Европы, выкорчевали. Нашу бедную, скромную Russia Today, которую просто демонизировали, которую все в мире боятся как огня, как будто это просто всемирная корпорация. Это достаточно скромная организация на самом деле. Но эффективная, талантливая", - сказал он на площадке "Фестиваля новых медиа".
Песков отметил, что RT запретили везде, "просто законодательно запретили".
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