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В "Ростехе" рассказали об уязвимости американских танков Abrams - РИА Новости, 24.07.2024
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10:55 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/rostehi-1961641019.html
В "Ростехе" рассказали об уязвимости американских танков Abrams
В "Ростехе" рассказали об уязвимости американских танков Abrams - РИА Новости, 24.07.2024
В "Ростехе" рассказали об уязвимости американских танков Abrams
Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T10:55
2024-07-24T10:55
безопасность
космос - риа наука
сша
вооруженные силы украины
ростех
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно поражает их, рассказали в госкорпорации "Ростех". "Поставленные ВСУ "Абрамсы", мягко говоря, не соответствуют актуальным требованиям защиты. Это касается крыш башен и корпусов, а также бортовых и кормовых проекций. Соответственно, одно попадание точного и мощного "Краснополя" с гарантией отправляет основной боевой танк США в нокаут. Что мы регулярно и наблюдаем в ходе СВО", - говорится в сообщении. "Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов. Американская бронетехника, в том числе и "Абрамсы", этими снарядами уничтожается в зоне спецоперации постоянно, напомнили в "Ростехе".
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безопасность, космос - риа наука, сша, вооруженные силы украины, ростех, высокоточные комплексы
Безопасность, Космос - РИА Наука, США, Вооруженные силы Украины, Ростех, Высокоточные комплексы
В "Ростехе" рассказали об уязвимости американских танков Abrams

"Ростех": "Абрамсы" ВСУ слабо защищены, их способен поразить один "Краснополь"

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams под Авдеевкой
Подбитый танк Abrams под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Министерство обороны РФ
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Подбитый танк Abrams под Авдеевкой. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американские танки Abrams, поставленные ВСУ, не соответствуют актуальным требованиям защиты, попадание одного высокоточного снаряда "Краснополь" гарантированно поражает их, рассказали в госкорпорации "Ростех".
«
"Поставленные ВСУ "Абрамсы", мягко говоря, не соответствуют актуальным требованиям защиты. Это касается крыш башен и корпусов, а также бортовых и кормовых проекций. Соответственно, одно попадание точного и мощного "Краснополя" с гарантией отправляет основной боевой танк США в нокаут. Что мы регулярно и наблюдаем в ходе СВО", - говорится в сообщении.
"Краснополь" разработан в холдинге "Высокоточные комплексы". Точность боеприпаса обеспечивается путем корректировки по лазерному лучу, отраженному от цели. За выправление траектории при подлете к мишени отвечают аэродинамические рули. Отклонение от линии прицеливания минимальное вне зависимости от дальности и других факторов.
Американская бронетехника, в том числе и "Абрамсы", этими снарядами уничтожается в зоне спецоперации постоянно, напомнили в "Ростехе".
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