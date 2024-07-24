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Росстат рассказал об изменении цен на продукты - РИА Новости, 24.07.2024
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19:05 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/rosstat-1961795274.html
Росстат рассказал об изменении цен на продукты
Росстат рассказал об изменении цен на продукты - РИА Новости, 24.07.2024
Росстат рассказал об изменении цен на продукты
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла подешевела на 4,6%, морковь - на 2,8%, картофель подорожал на 0,4% на неделе с 16 по... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T19:05
2024-07-24T19:05
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла подешевела на 4,6%, морковь - на 2,8%, картофель подорожал на 0,4% на неделе с 16 по 22 июля, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,3%), в том числе на огурцы (-1,5%), бананы (-0,9%), лук репчатый (-0,5%) и помидоры (-0,3%). Капуста белокочанная подорожала на 2,5%, яблоки - на 0,2%. Цены снизились на куриные яйца (-0,8%), маргарин (-0,3%), чай черный (-0,2%), мясо кур, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%). "За период с 16 по 22 июля 2024 года цены изменились: на консервы овощные +0,9% и мясные +0,7% для детского питания, масло сливочное +0,5%, баранину, сахар-песок, макаронные изделия и вермишель +0,4%, свинину... пшено и соль поваренную +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сметану, хлеб, муку пшеничную... +0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, молоко стерилизованное и крупу гречневую +0,1%", - говорится в документе.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Общество
Росстат рассказал об изменении цен на продукты

Росстат: свекла и морковь подешевели на 4,6% и 2,8%, картофель подорожал на 0,4%

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель в магазине "Овощи-фрукты"
Покупатель в магазине Овощи-фрукты - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Покупатель в магазине "Овощи-фрукты". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла подешевела на 4,6%, морковь - на 2,8%, картофель подорожал на 0,4% на неделе с 16 по 22 июля, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (-0,3%), в том числе на огурцы (-1,5%), бананы (-0,9%), лук репчатый (-0,5%) и помидоры (-0,3%). Капуста белокочанная подорожала на 2,5%, яблоки - на 0,2%.
Цены снизились на куриные яйца (-0,8%), маргарин (-0,3%), чай черный (-0,2%), мясо кур, сыры твердые, полутвердые и мягкие, смеси сухие молочные для детского питания (-0,1%).
"За период с 16 по 22 июля 2024 года цены изменились: на консервы овощные +0,9% и мясные +0,7% для детского питания, масло сливочное +0,5%, баранину, сахар-песок, макаронные изделия и вермишель +0,4%, свинину... пшено и соль поваренную +0,3%, говядину, сосиски, сардельки, масло подсолнечное, молоко пастеризованное, сметану, хлеб, муку пшеничную... +0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, молоко стерилизованное и крупу гречневую +0,1%", - говорится в документе.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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