https://ria.ru/20240724/rossija-1961679841.html
Россия не уйдет с МКС, пока не введет в строй свою станцию, заявил Артемьев
Россия не уйдет с МКС, пока не введет в строй свою станцию, заявил Артемьев - РИА Новости, 24.07.2024
Россия не уйдет с МКС, пока не введет в строй свою станцию, заявил Артемьев
Россия не уйдет с МКС, пока в строй не встанет собственная орбитальная станция, сообщил журналистам космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:54
2024-07-24T12:54
2024-07-24T12:55
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Россия не уйдет с МКС, пока в строй не встанет собственная орбитальная станция, сообщил журналистам космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев. "Я думаю, что еще будем летать, потому что пока у нас в строй не встанет наша российская орбитальная станция, мы, конечно, не уйдем с проекта МКС. Потому что, если мы вдруг уйдем из этого проекта, а наша станция не будет летать, значит мы потеряем нашу пилотируемую космонавтику, потому что нельзя этим рисковать. Поэтому мы сначала должны ввести в строй", - сказал Артемьев на фестивале новых медиа в Мастерской управления "Сенеж". Космонавт признался, что сам хотел бы отправиться на российскую станцию, но отметил, что такое решение будет зависеть от врачей. "Но в любом случае мы будем помогать другим летать", - добавил он. Ранее сообщалось, что гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции, подписаны контракты на ее постройку и создание кораблей для полетов на станцию. Отмечается, что развертывание станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. До 2030 года добавятся еще три модуля – универсальный узловой, шлюзовый и базовый. На втором этапе до 2033 года планируется расширение станции путем стыковки двух целевых модулей.
https://ria.ru/20231027/mks-1905652813.html
https://ria.ru/20231027/roskosmos-1905527652.html
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космос - риа наука, россия, олег артемьев, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Олег Артемьев, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Россия не уйдет с МКС, пока не введет в строй свою станцию, заявил Артемьев
Космонавт Артемьев: Россия не уйдет с МКС, пока в строй не встанет своя станция
СОЛНЕЧНОГОРСК, 24 июл - РИА Новости. Россия не уйдет с МКС, пока в строй не встанет собственная орбитальная станция, сообщил журналистам космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев.
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"Я думаю, что еще будем летать, потому что пока у нас в строй не встанет наша российская орбитальная станция, мы, конечно, не уйдем с проекта МКС. Потому что, если мы вдруг уйдем из этого проекта, а наша станция не будет летать, значит мы потеряем нашу пилотируемую космонавтику, потому что нельзя этим рисковать. Поэтому мы сначала должны ввести в строй", - сказал Артемьев на фестивале новых медиа в Мастерской управления "Сенеж".
Космонавт признался, что сам хотел бы отправиться на российскую станцию, но отметил, что такое решение будет зависеть от врачей.
"Но в любом случае мы будем помогать другим летать", - добавил он.
Ранее сообщалось, что гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов утвердил график развертывания Российской орбитальной станции, подписаны контракты на ее постройку и создание кораблей для полетов на станцию.
Отмечается, что развертывание станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. До 2030 года добавятся еще три модуля – универсальный узловой, шлюзовый и базовый. На втором этапе до 2033 года планируется расширение станции путем стыковки двух целевых модулей.