https://ria.ru/20240724/rkn-1961792893.html
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram* - РИА Новости, 24.07.2024
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*
Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:58
2024-07-24T18:58
2024-07-24T19:04
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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технологии
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, отметил, что Россия должна использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240716/rkn-1959956686.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, дмитрий песков, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Дмитрий Песков, Технологии
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*
Роскомнадзор сейчас не рассматривает возможность разблокировки Instagram