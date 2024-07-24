https://ria.ru/20240724/rkn-1961792893.html

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram* - РИА Новости, 24.07.2024

Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*

Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T18:58

2024-07-24T18:58

2024-07-24T19:04

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

россия

дмитрий песков

технологии

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, отметил, что Россия должна использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240716/rkn-1959956686.html

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2024

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, дмитрий песков, технологии