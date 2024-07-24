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Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram* - РИА Новости, 24.07.2024
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18:58 24.07.2024 (обновлено: 19:04 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/rkn-1961792893.html
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram* - РИА Новости, 24.07.2024
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*
Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости в ведомстве. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T18:58
2024-07-24T19:04
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
дмитрий песков
технологии
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости в ведомстве."Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, отметил, что Россия должна использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия, дмитрий песков, технологии
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия, Дмитрий Песков, Технологии
Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Instagram*

Роскомнадзор сейчас не рассматривает возможность разблокировки Instagram

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с Instagram*", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в среду на Фестивале новых медиа в "Сенеже", отвечая на вопрос, стоит ли возобновить доступ к Instagram*, отметил, что Россия должна использовать все возможные платформы для донесения своей точки зрения.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ОбществоРоссияДмитрий ПесковТехнологии
 
 
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