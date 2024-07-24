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Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза - РИА Новости, 24.07.2024
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Краснодарский край
 
12:44 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/ris-1961675065.html
Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза
Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза - РИА Новости, 24.07.2024
Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза
Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:44
2024-07-24T12:44
краснодарский край
краснодарский край
андрей коробка
рис
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в этом году. По данным краевой администрации, посевы риса на Кубани составляют около 60% от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектаров риса. При этом в 2023 году валовой сбор после доработки составил 714,8 тысячи тонн. "Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.
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краснодарский край, андрей коробка, рис
Краснодарский край, Краснодарский край, Андрей Коробка, Рис

Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Посевная риса в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в этом году.
По данным краевой администрации, посевы риса на Кубани составляют около 60% от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектаров риса. При этом в 2023 году валовой сбор после доработки составил 714,8 тысячи тонн.
"Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.
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