https://ria.ru/20240724/ris-1961675065.html

Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза

Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза - РИА Новости, 24.07.2024

Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза

Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T12:44

2024-07-24T12:44

2024-07-24T12:44

краснодарский край

краснодарский край

андрей коробка

рис

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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в этом году. По данным краевой администрации, посевы риса на Кубани составляют около 60% от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектаров риса. При этом в 2023 году валовой сбор после доработки составил 714,8 тысячи тонн. "Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.

https://ria.ru/20240709/ekspert-1958400881.html

краснодарский край

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Алёна Пава

краснодарский край, андрей коробка, рис