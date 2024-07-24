https://ria.ru/20240724/ris-1961675065.html
Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза
Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза - РИА Новости, 24.07.2024
Кубань к 2030 году планирует нарастить производство риса почти в два раза
Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T12:44
2024-07-24T12:44
2024-07-24T12:44
краснодарский край
краснодарский край
андрей коробка
рис
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КРАСНОДАР, 24 июл — РИА Новости. Краснодарский край к 2030 году планирует нарастить объемы производства риса более чем в 1,8 раза - до 1,3 миллиона тонн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об итогах уборочной кампании в этом году. По данным краевой администрации, посевы риса на Кубани составляют около 60% от всей площади этой культуры в стране. В 2024 году аграрии сохранили площадь сева на уровне прошлого года и посеяли 112 тысяч гектаров риса. При этом в 2023 году валовой сбор после доработки составил 714,8 тысячи тонн. "Министерством сельского хозяйства поставлена задача к 2030 году нарастить объемы, и площадь посевов риса должна быть в Краснодарском крае порядка 150 тысяч гектар для получения 1,3 миллиона тонн риса. Все предприятия готовы, сегодня рис - экономически выгодная культура", - сказал Коробка.
https://ria.ru/20240709/ekspert-1958400881.html
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, андрей коробка, рис
Краснодарский край, Краснодарский край, Андрей Коробка, Рис