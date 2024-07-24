https://ria.ru/20240724/rets-1961734677.html

Названы регионы — лидеры по использованию платформы "Мой экспорт"

Названы регионы — лидеры по использованию платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 24.07.2024

Названы регионы — лидеры по использованию платформы "Мой экспорт"

Лидерами по использованию государственной цифровой платформы "Мой экспорт" через Центры поддержки экспорта в первом полугодии 2024 года среди регионов России... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:29

2024-07-24T15:29

2024-07-24T15:29

орловская область

республика татарстан (татарстан)

московская область (подмосковье)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Лидерами по использованию государственной цифровой платформы "Мой экспорт" через Центры поддержки экспорта в первом полугодии 2024 года среди регионов России стали компании из Татарстана, Московской и Орловской областей, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Информацию озвучили в ходе проведения Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, которая проходит в эти дни в Самаре."Центр поддержки экспорта Московской области занял первое место в номинации "Кит цифровизации". Отмечены его успехи в привлечении наибольшего количества компаний сегмента МСП на платформу", - говорится в сообщении.Удержал лидирующую позицию Центр поддержки экспорта Республики Татарстан в номинации "Осьминог цифровизации". Бизнес именно этого региона РФ чаще других прибегает к использованию услуг экосистемы поддержки экспортеров.А "Акулой цифровизации" стал ЦПЭ Орловской области за наибольшую долю получателей услуг центра, уже зарегистрированных на платформе "Мой экспорт"."За первое полугодие 2024 года на цифровой платформе "Мой экспорт" зарегистрировались более 5,8 тысячи компаний. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Платформа становится более узнаваемой среди предпринимателей, потому что благодаря ей у бизнеса есть быстрый и удобный доступ к мерам поддержки не только от РЭЦ, но и от федеральных и региональных ведомств, центров поддержки экспорта, институтов развития. Платформа помогает искать контрагентов, финансовых и логистических партнеров. Здесь можно найти услуги, которые помогут компенсировать затраты, получить страховую и кредитную поддержку и многое другое", - уточнила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.РЭЦ напомнил, что платформа "Мой экспорт" - это цифровой помощник для российских экспортеров. Ее работа стартовала в ноябре 2020 года. Сейчас платформа предоставляет доступ к 126 услугам для развития экспортного бизнеса. Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Российской Федерации, может воспользоваться услугами этой экосистемой поддержки.

https://ria.ru/20240723/biznes-zona-1961570242.html

https://ria.ru/20240723/pokupateli-1961531089.html

орловская область

республика татарстан (татарстан)

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, республика татарстан (татарстан), московская область (подмосковье), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика