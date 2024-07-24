https://ria.ru/20240724/repke-1961765942.html

"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ

"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024

"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ

Сообщения украинцев о положении ВСУ в ДНР указывают на провал командования, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T17:20

2024-07-24T17:20

2024-07-24T17:20

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сообщения украинцев о положении ВСУ в ДНР указывают на провал командования, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."То, как украинские активисты описывают положение в районе Прогресса, звучит более чем тревожно и свидетельствует о катастрофических провалах со стороны старших офицеров и политиков", — указал обозреватель.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.

https://ria.ru/20240724/bouz-1961728188.html

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германия

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, германия, украина, политика