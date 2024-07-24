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"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ - РИА Новости, 24.07.2024
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
Сообщения украинцев о положении ВСУ в ДНР указывают на провал командования, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T17:20
2024-07-24T17:20
2024-07-24T17:20
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Сообщения украинцев о положении ВСУ в ДНР указывают на провал командования, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."То, как украинские активисты описывают положение в районе Прогресса, звучит более чем тревожно и свидетельствует о катастрофических провалах со стороны старших офицеров и политиков", — указал обозреватель.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР, а также отразили контратаку, противник потерял более 395 военных.Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 53-й механизированной бригады ВСУ.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, германия, украина, политика
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Германия, Украина, Политика
"Ужасный провал". В Германии оценили положение ВСУ
Репке: положение ВСУ указывает на провалы командования