https://ria.ru/20240724/rekonstruktsija-1961651132.html

Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году

Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году - РИА Новости, 24.07.2024

Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году

Реконструкция очистных сооружений Казани в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" завершится в 2024 году, сообщил министр... РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T11:24

2024-07-24T11:24

2024-07-24T11:24

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КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений Казани в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" завершится в 2024 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Биологические очистные сооружения в Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году, и к началу реконструкции их износ составил 68,5%. По информации министра, на данный момент оперативное выполнение строительно-монтажных работ на объекте составляет 84%. "В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в этом году завершается реконструкция очистных сооружений города Казани. Объем финансирования этого года составляет 2,1 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1,7 миллиарда рублей", - сказал Айзатуллин журналистам. Общий объем финансирования проекта составил 7,5 миллиарда рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей - из федерального бюджета. В 2021-2023 годы было освоено 5,4 миллиарда рублей, в том числе 4,4 миллиарда рублей федеральных средств. После завершения реконструкции очистные сооружения смогут обрабатывать 650 тысяч кубометров воды в сутки, что на 200 тысяч кубометров больше текущих показателей. Качество воды, возвращаемой в Волгу, значительно улучшится благодаря новому оборудованию и современным технологиям. Проект реконструкции разработало ООО "Гипрокоммунводоканал СПБ" (Санкт-Петербург). Собственником объекта является исполком Казани, эксплуатирующая организация - МУП "Водоканал".

https://ria.ru/20231222/vodosnabzhenie-1917532435.html

https://ria.ru/20231122/tatarstan-1911070782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, казань, республика татарстан (татарстан), нацпроекты, экология, экология в россии