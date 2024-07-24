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Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году - РИА Новости, 24.07.2024
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11:24 24.07.2024
https://ria.ru/20240724/rekonstruktsija-1961651132.html
Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году
Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году - РИА Новости, 24.07.2024
Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году
Реконструкция очистных сооружений Казани в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" завершится в 2024 году, сообщил министр... РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T11:24
2024-07-24T11:24
республика татарстан
жкх
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КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений Казани в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" завершится в 2024 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Биологические очистные сооружения в Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году, и к началу реконструкции их износ составил 68,5%. По информации министра, на данный момент оперативное выполнение строительно-монтажных работ на объекте составляет 84%. "В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в этом году завершается реконструкция очистных сооружений города Казани. Объем финансирования этого года составляет 2,1 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1,7 миллиарда рублей", - сказал Айзатуллин журналистам. Общий объем финансирования проекта составил 7,5 миллиарда рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей - из федерального бюджета. В 2021-2023 годы было освоено 5,4 миллиарда рублей, в том числе 4,4 миллиарда рублей федеральных средств. После завершения реконструкции очистные сооружения смогут обрабатывать 650 тысяч кубометров воды в сутки, что на 200 тысяч кубометров больше текущих показателей. Качество воды, возвращаемой в Волгу, значительно улучшится благодаря новому оборудованию и современным технологиям. Проект реконструкции разработало ООО "Гипрокоммунводоканал СПБ" (Санкт-Петербург). Собственником объекта является исполком Казани, эксплуатирующая организация - МУП "Водоканал".
https://ria.ru/20231222/vodosnabzhenie-1917532435.html
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жкх, казань, республика татарстан (татарстан), нацпроекты, экология, экология в россии
Республика Татарстан, ЖКХ, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Нацпроекты, Экология, Экология в России

Реконструкция очистных сооружений Казани завершится в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТермометр на очистных сооружениях
Термометр на очистных сооружениях - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Термометр на очистных сооружениях. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 июл - РИА Новости. Реконструкция очистных сооружений Казани в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология" завершится в 2024 году, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.
Биологические очистные сооружения в Казани были введены в эксплуатацию в 1962 году, и к началу реконструкции их износ составил 68,5%. По информации министра, на данный момент оперативное выполнение строительно-монтажных работ на объекте составляет 84%.
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"В рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в этом году завершается реконструкция очистных сооружений города Казани. Объем финансирования этого года составляет 2,1 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 1,7 миллиарда рублей", - сказал Айзатуллин журналистам.
Общий объем финансирования проекта составил 7,5 миллиарда рублей, из которых 6,1 миллиарда рублей - из федерального бюджета. В 2021-2023 годы было освоено 5,4 миллиарда рублей, в том числе 4,4 миллиарда рублей федеральных средств.
После завершения реконструкции очистные сооружения смогут обрабатывать 650 тысяч кубометров воды в сутки, что на 200 тысяч кубометров больше текущих показателей. Качество воды, возвращаемой в Волгу, значительно улучшится благодаря новому оборудованию и современным технологиям.
Проект реконструкции разработало ООО "Гипрокоммунводоканал СПБ" (Санкт-Петербург). Собственником объекта является исполком Казани, эксплуатирующая организация - МУП "Водоканал".
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