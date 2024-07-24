https://ria.ru/20240724/regiony-1961753869.html
Путин: к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня
Путин: к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня - РИА Новости, 24.07.2024
Путин: к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня
Президент России Владимир Путин заявил, что новые регионы РФ должны к 2030 году достичь общероссийского уровня жизни по ключевым показателям. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T16:30
2024-07-24T16:30
2024-07-24T16:30
экономика
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херсонская область
владимир путин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что новые регионы РФ должны к 2030 году достичь общероссийского уровня жизни по ключевым показателям. "Напомню, что мы поставили перед собой интегральную цель: уже к 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ. Президент отметил, что для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития новых регионов, в 2023 году из всех источников на эти цели было выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей. "У нас солидные цифры запланированы до 2025 и до 2030 года. В этой работе участвуют не только федеральные ведомства, но и 26 госкомпаний, а также 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240724/putin-1961746780.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин
Экономика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин
Путин: к 2030 году новые регионы должны достичь общероссийского уровня
Путин: новые регионы должны к 2030 году достичь общероссийского уровня жизни
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что новые регионы РФ должны к 2030 году достичь общероссийского уровня жизни по ключевым показателям.
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"Напомню, что мы поставили перед собой интегральную цель: уже к 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей", - сказал он на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
Президент отметил, что для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития новых регионов, в 2023 году из всех источников на эти цели было выделено более 1 триллиона 260 миллиардов рублей.
"У нас солидные цифры запланированы до 2025 и до 2030 года. В этой работе участвуют не только федеральные ведомства, но и 26 госкомпаний, а также 82 субъекта федерации, которые взяли шефство над конкретными районами и населенными пунктами", - добавил Путин.