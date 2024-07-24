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Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024
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15:43 24.07.2024 (обновлено: 15:55 24.07.2024)
https://ria.ru/20240724/regiony-1961739472.html
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:43
2024-07-24T15:55
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ."Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин

Путин: принятые меры, включая финансирование, дают реальную отдачу в регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах.
Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ.
"Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ. 24 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Путин поручил включить новые регионы в обновленные нацпроекты
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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