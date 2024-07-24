https://ria.ru/20240724/regiony-1961739472.html

Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин

Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024

Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах. РИА Новости, 24.07.2024

2024-07-24T15:43

2024-07-24T15:43

2024-07-24T15:55

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ."Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия