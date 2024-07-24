https://ria.ru/20240724/regiony-1961739472.html
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин - РИА Новости, 24.07.2024
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах. РИА Новости, 24.07.2024
2024-07-24T15:43
2024-07-24T15:43
2024-07-24T15:55
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах.Путин в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ."Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20240724/putin-1961740488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Принятые меры дают реальную отдачу в регионах, заявил Путин
Путин: принятые меры, включая финансирование, дают реальную отдачу в регионах
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что меры, принятые правительством, в том числе ритмичное финансирование, дают реальную отдачу в новых регионах.
Путин
в среду проводит совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов РФ.
"Сейчас здесь активно восстанавливаются и возводятся жилые дома, больницы, школы, инженерные коммуникации, то есть дают реальную отдачу те меры, которые были оперативно приняты правительством. Прежде всего имею в виду, конечно, своевременное ритмичное финансирование, в том числе из федерального бюджета", - сказал глава государства.